Detienen en Yucatán a entrenador de futbol que vendía pornografía infantil

KANASÍN, Yuc. (apro).- Josué Raúl “N” fue arrestado en el municipio de Kanasín, Yucatán, por la presunta comisión del delito de trata de personas agravado en contra de niñas, niños y adolescentes. La aprehensión fue ejecutada en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), en respuesta a una denuncia de la policía de Australia, que detectó material de abuso infantil producido en dicha ubicación.

Según testimonios de habitantes de la zona de Mulchechén, donde ocurrieron los hechos, el hombre trabajaba como entrenador de un equipo de futbol infantil. Existían señalamientos previos en su contra por abuso sexual, bajo el argumento de que utilizaba su posición de confianza para invitar a los menores a su domicilio.

En un comunicado oficial, la FGR detalló que, en noviembre de 2025, la Policía de Queensland, especializada en abuso infantil y delitos sexuales, detectó el material. Posteriormente, la oficina de Enlace Directivo México y Centroamérica de la Embajada de Australia en la Ciudad de México presentó la denuncia formal.

Este operativo, derivado de la cooperación internacional, reveló que el material de pornografía infantil fue compartido en julio de 2023, se generó en Yucatán y se comercializaba a través de internet.

“Las acciones realizadas por esta Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades de Australia, permitieron detectar que un connacional realizaba la posible venta de material con contenido de abuso sexual infantil”, expuso la autoridad federal.

La investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) derivó en la identificación de Josué Raúl “N”, quien durante aproximadamente 10 años utilizó redes sociales para contactar a menores de edad. De acuerdo con las indagatorias, los coaccionaba a realizar actos sexuales que eran videograbados para la posterior venta del material en una red social.

Tras reunir la evidencia, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la orden de aprehensión. La ejecución se realizó en coordinación con elementos de la SSPC y de la Secretaría de Marina (Semar), en un inmueble ubicado en la colonia Mulchechén, en Kanasín.

En el sitio se aseguraron tabletas, teléfonos celulares, tarjetas SIM, memorias Micro SD y el propio inmueble quedó bajo resguardo.

A Josué Raúl “N” se le formuló imputación por el delito de trata de personas agravado, bajo la hipótesis del “sujeto activo que induzca por cualquier medio a personas menores de 18 años a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales o simulados, con el objeto de producir material a través de videograbarlas y se beneficie económicamente de la explotación de ellas”.