Evocan memoria de Francisco Toledo tras incendio en basurero clandestino en San Agustín Etla, Oaxaca

Incendio en San Agustín Etla, Oaxaca. Foto: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- Un incendio dejó al descubierto la existencia de un basurero clandestino de casi una hectárea en San Agustín Etla ante la omisión o complicidad de las autoridades.

En una carta pública suscrita por artistas, académicos y personajes de la sociedad civil evocaron la figura del maestro, filántropo y promotor cultural Francisco Toledo por el incendio de un basurero clandestino en San Agustín Etla, “ese territorio que elegiste para uno de tus grandes proyectos como lo es el Centro de las Artes de San Agustín”.

En el documento firmado por la doctora Margarita Dalton, la cantante Lila Downs, Claudina López Morales, Luis Zárate, Ave Pacheco, Lupita Thomas, Carlos Vásquez Mellado, Rodrigo Aridjis, Esteban Sanjuan, Helena Iturribarría y Ernesto Villanueva, refiere que “tu ausencia (Francisco Toledo) no es solo la de un artista, sino la de una conciencia social comprometida con el bien común”.

También firmaron el reconocido caricaturista Darío Castillejos, Pedro Matías, Lilia Torrentera, Félix Piñeiro, Gerardo Garfias Ruiz, Saúl Alcántara, Arturo Lavariega Omar Vidal, Anniela Huidobro, Moctezuma Zárate, Cuauhtémoc Peña, Efraín Velasco Sosa, Zoé Luna, Iracema Calvo, Benjamín Fuentes, Claudia Angélica, Gabriel Mario Lugos, Mauricio Baltazares y Mariana Grapaín.

“En San Agustín Etla, donde impulsaste el Centro de las Artes de San Agustín, levantado con paciencia sobre los restos de una antigua fábrica textil, hoy respiran también otros signos: humo, basura, abandono”. “Ese espacio que transformaste en un lugar para el pensamiento, el arte y la reconciliación con la naturaleza, hoy convive con un basurero clandestino que se extendió por casi una hectárea. Ardió. Y el fuego no solo consumió residuos; rozó casas, amenazó a familias, se acercó peligrosamente a los veneros de agua que alimentan a Oaxaca. Esa agua que tú defendías. Esa agua que hoy parece sitiada por la negligencia”, puntualizaron los firmantes.

Y reforzaron: “Qué contradicción tan brutal: un municipio que protege sus bosques y, al mismo tiempo, tolera —por omisión o por complicidad— prácticas que los degradan. Como si la conciencia ambiental se hubiera fragmentado. Como si la defensa del territorio dependiera de la mirada de alguien que ya no está”.

Rememoraron que si Francisco Toledo estuviera vivo: “Tú habrías hecho algo. Hablado sin estridencias. Con esa mezcla de terquedad y ternura, habrías incomodado a esas autoridades omisas, acompañado a los vecinos; no, no serías indiferente como lo son ahora las autoridades. No porque tuvieras todas las respuestas, sino porque nunca aceptaste la pasividad como destino. Dirías que tú qué podrías hacer, como solías hacerlo”.

Además, recordaron que “por supuesto que sabrías convocar, organizar, cuestionar, insistir, para defender el agua, la vida. Volver a poner el cuerpo donde otros solo ponen discursos para clausurar ese basurero.”

Hicieron hincapié que “hoy hace falta ese corazón, ese modo de habitar y ver el mundo. San Agustín Etla no es el mismo. Y quizá nunca lo fue del todo sin esa vigilancia amorosa que tú ejercías sobre lo común”.

Y lanzaron una serie de preguntas: “¿Qué harías tú frente a esto? ¿Qué dirías hoy, maestro? ¿A quién llamarías? ¿Dónde pondrías el cuerpo? No lo sé, pero sí sé que en San Agustín Etla no debería haber un basurero clandestino. El fuego no debería poner en riesgo a familias ni el patrimonio natural del entorno”.

“San Agustín Etla, querido maestro, significó mucho para ti y hoy solo nos queda contarle a tu espíritu, que ha de sentirse triste, por lo que está ocurriendo”.