Fallece Manuel Gurría, exgobernador priista de Tabasco que impulsó a figuras hoy ligadas a Morena

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- El ex gobernador priista Manuel Gurría Ordóñez falleció este viernes a los 95 años de edad. El político tabasqueño, identificado con el grupo Atlacomulco, es recordado por haber impulsado a figuras que décadas después se incorporaron al primer gobierno de Morena en Tabasco.

Gurría fue titular del Poder Ejecutivo estatal de 1992 a 1994. El profesor Carlos Hank González solía referirse a él como “el hermano menor que nunca tuve”, en alusión a su cercanía con el poderoso grupo priista mexiquense.

Su llegada al gobierno fue polémica, debido a que se dio tras la caída del entonces mandatario Salvador Neme Castillo, quien gobernó de finales de 1988 a principios de 1992 y fue removido en medio de presiones políticas durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con versiones de actores políticos que vivieron ese episodio, la salida de Neme se habría gestado a partir de una operación interna en el PRI en la que participaron figuras como Roberto Madrazo Pintado, Arturo Núñez Jiménez, Humberto Mayans Canabal y el propio Gurría, con respaldo del grupo Atlacomulco, y en la que se utilizó como elemento de presión al entonces emergente opositor Andrés Manuel López Obrador.

Durante la administración gurriísta participaron políticos que, años más tarde, se sumaron a Morena y llegaron al poder en Tabasco en 2018, entre ellos Adán Augusto López Hernández, Enrique Priego Oropeza y Jaime Lastra Bastar, quienes ocuparon las titularidades de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, respectivamente, en el sexenio pasado.

También tuvo un primer cargo en esa etapa Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública, señalado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora y conocido como “Comandante H”, quien inició su trayectoria en el área de seguridad durante el gobierno de Gurría.

La influencia política de Gurría sobre Adán Augusto López quedó evidenciada en 2019, cuando este asumió como gobernador de Tabasco y, durante su discurso de toma de protesta, le rindió un reconocimiento público, aun con la presencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.