Identifican restos de 169 personas en Coahuila; sólo 25 fueron encontrados en fosas clandestinas

Un operativo de búsqueda y recuperación de restos en la Región Laguna, realizado por elementos de la Comisión de Búsqueda del Estado en colaboración con la Fiscalía de Personas Desaparecidas y miembros del colectivo Grupo Vida, en mayo de 2023 (imagen ilustrativa). Foto: Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza

SALTILLO, Coah., (apro).- El fiscal especializado para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, informó que, de las 169 personas identificadas en Coahuila, entre cuerpos y restos recuperados, sólo siete corresponden a los miles de restos localizados en el ejido Patrocinio, considerado zona de exterminio por los colectivos de familias de personas desparecidas.

De ese total de identificaciones realizadas en el Centro Regional de Identificación Humana Blanca Isabel Martínez Bustos solo faltan 15 por ser entregadas a sus familias debido a que se encuentran en proceso los trámites necesarios para su preparación y así garantizar una entrega digna a sus seres queridos.

El funcionario de la Fiscalía especializada en Coahuila señaló que entre las identificaciones se encuentran 25 personas cuyos restos fueron recuperados en fosas clandestinas en municipios de la Laguna y Monclova, entre ellos se encuentran los siete casos del ejido Patrocinio, considerado una zona de exterminio por los kilos de restos recuperados desde hace más de una década, principalmente por integrantes del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción, quienes también encontraron indicios como ropa y algunos artículos de las personas que fueron asesinadas e incineradas en el lugar.

El colectivo que encabeza Silvia Ortiz de Sánchez Viesca ubicó el lugar alrededor del 2014, pero las labores de búsqueda iniciaron meses después y se considera que tardarán 20 años en terminar de rastrear las 16 hectáreas de superficie en Patrocinio.

En el 2016 el entonces gobernador Rubén Moreira Valdez minimizó los hechos y rechazó que se llamara al lugar zona de exterminio o fosa clandestina, bajo el argumento de que estaban en la superficie los más de 3 mil restos que se localizaron en las primeras labores de búsqueda de las familias. A la fecha suman más de 6 mil los kilos de restos encontrados.

“Ya fueron restituidas a su familia 154 personas identificadas, quedando pendiente solamente 15. ¿Por qué quedan pendientes? porque se están haciendo los trámites administrativos para convocar a las familias para que se les dé una atención psicológica y de contención antes de notificarles, se les apoyan los gastos de traslado, el apoyo funerario y por eso están pendientes de notificar o restituir estas 15 personas”, señaló el fiscal especializado.

Otros de los lugares donde se localizaron restos o cuerpos de las 25 personas encontradas en fosas clandestinas son cinco del ejido El Sol, en Parras de la Fuente; tres del ejido Santa Elena, una en San Antonio de Gurza y otra en el ejido La Paz, ubicados en el municipio de San Pedro de las Colonias; cuatro en el lugar conocido como Las Pedreras y una en el

Libramiento Eliseo Mendoza, en Monclova; dos más en el Área de Chapultepec, y una más en San Antonio del Alto, en Matamoros.

“Se pasaron todos los procesos forenses desde diversas áreas, el antropológico, el arqueológico, el médico legal, el odontológico y por supuesto el de obtener perfiles genéticos, los cuales se encuentran almacenados en una base de datos en el Centro Regional y en el que se alimenta justamente de todos estos indicios”, explicó.

El funcionario mencionó que la mayor parte de las identificaciones corresponden a 97 cuerpos que se localizaron en las fosas comunes de panteones en varios municipios del estado durante el plan de exhumaciones realizadas en los años 2021-2022, y de las cuales se recuperaron mil 117 cuerpos por lo que aún faltan por identificar a más de mil. De las 169 personas identificadas, 150 son de género masculino y 19 de mujeres.

Herrera Cepeda señaló que otro rubro en torno a los restos o cuerpos identificados, son 47 casos que la Fiscalía General (FGE) puso directamente a disposición del CRIH Blanca Isabel Martínez Bustos. Se trata de cuerpos que fueron localizados y no era posible conocer su identidad, pero con las labores de la institución, que depende de la Comisión Estatal de Búsqueda, el análisis del indicio biológico permitió conocer de quién se trataba.