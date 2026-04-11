Manolo Jiménez quiere sumar a Coahuila a explotación de gas y activistas rechazan uso de fracking

SALTILLO, Coah. (apro).- Mientras que el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirma que la entidad está preparada para la exploración de gas no convencional y sostiene que existen mecanismos para llevarla a cabo sin afectar al medio ambiente, activistas advierten que no existe alguna tecnología que no provoque daños ecológicos y que incluso hay 13 países que han prohibido el fracking, técnica utilizada para la extracción de este tipo de combistible.

Desde el pasado mes de febrero, durante una gira de trabajo realizada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal le dijo, durante las actividades realizadas en Monclova, que Coahuila contaba con conocimiento para el uso tecnologías sustentables para lograr que el proyecto genere empleos en la región centro y carbonífera del estado.

Jiménez Salinas identificó las actividades como Gas Coahuila y el mensaje lo ha replicado en las últimas semanas en entrevistas y eventos públicos.

“Es la solución más rápida y más efectiva que tenemos para fortalecer la economía en esta región del norte y en la región carbonífera, pero también es una de las opciones que tiene Pemex para fortalecerse. Ya tenemos varios meses trabajando en eso y ya le hicimos la propuesta a la presidenta que aquí estamos listos y que esto va a generar miles de empleos y miles de millones de pesos de inversión”, dijo Jiménez Salinas durante una entrevista.

Empresarios como Morris Libson Valdés, integrante de la Alianza para el Desarrollo Económico en la Frontera de Eagle Pass y Piedras Negras, señaló que la entidad cuenta con una de las principales reservas para reanudar las exploraciones del gas shale que suspendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte activistas del tema realizaron una reunión informativa este fin de semana en la ciudad de Saltillo a fin de integrar un pronunciamiento que llevarán a la Primera Conferencia Internacional, la cual se realizará a finales del mes de abril en Colombia y en la que se exigirá la suspensión del uso de combustibles fósiles.

“Ya hay países de Latinoamérica que han dicho no al fracking y México estaba contemplando unirse a esto. Sin embargo, vemos que la respuesta del Gobierno Federal en estos días es promover este gas no convencional sin considerar las afectaciones medioambientales que va a tener a mediano y largo plazo. Por eso queremos alzar la voz y proponer alternativas", señaló Viridiana Aguilar, coordinadora de la asociación civil Reacciona, Red de Acción Climática.

Junto con las organizaciones Dino Colectivo Verde, Oxfam México e Iniciativa Climática recopilaron la opinión de al menos una treintena de activistas en la capital de Coahuila, quienes mostraron su interés por la repercusiones que tendrá, de autorizarse, las tareas de exploración a través del fracking.

La activista señaló que lo que pretenden es que el estado de Coahuila y el Gobierno Federal den apertura al uso de otro tipo de energías sostenibles y respetuosas con el ambiente, y en lo cual trabajan muchos ciudadanos para defenderlo.

"Entendemos que se busca promover la inversión y generar empleo, así como desarrollar una nueva tecnología para dejar atrás el petróleo y enfocarse en la exploración del gas, pero no están considerando el tema ambiental y el tema social. Muchas personas, desde su expertise, como biólogos, geólogos e ingenieros; están reportando las afectaciones ambientales que tiene el fracking en lugares como Texas, muy cercano al estado de Coahuila. Queremos que escuchen a las juventudes en estos estados que están promoviendo para que se explore el gas no convencional", dijo.

Aguilar señaló que no existe evidencia de que la explotación para obtener el gas se realice de una forma distinta al fracking, como dio a conocer Sheinbaum Pardo al anunciar la integración de un comité de expertos que en tres meses darán a conocer la viabilidad para realizar estas tareas con una tecnología diferente a la fractura hidráulica.

“No existe evidencia y no hay un país que pueda decir que está desarrollando fracking sin afectaciones medioambientales y sociales, por eso reiteramos nuestra invitación a que mejor miremos hacia otros modelos de producción de energía que puede ser la eólica, la solar, e incluso nuclear que ha estado muy en segundo plano. Sí que se forme un comité, como lo menciona el Gobierno Federal, pero que busque otras alternativas y sobre todo que escuche a las personas que viven en las zonas en donde se va a llevar a cabo este proyecto”, agregó.

La representante de la organización sostuvo que incluso cuentan con testimonios de gente que habita en Texas y lugares cercanos en donde se realiza el fracking, y quienes empiezan a sufrir los impactos a la salud, a la calidad del agua del aire y el suelo.

Por ello dijo que se pretende establecer un diálogo previo a que el Gobierno Federal establezca la tarea que Pemex realizará en el estado de Coahuila, y quien, de acuerdo con la organización Fundar, se ha llamado “exploración en yacimientos de geología compleja”.

El próximo 18 de abril las organizaciones presentarán la Declaratoria Nacional en torno al tema, en la cual incluirán el posicionamiento de ciudadanos de los estados de Coahuila, Jalisco, Colima, Baja California Sur y Veracruz.

Señaló que el planteamiento es que se haga una transición energética justa, porque aseguró que es “bastante antiguo seguir pensando en combustibles fósiles, como es el gas y el petróleo" y lo que proponen es que con un diálogo abierto con el Gobierno Federal se pueda aceptar las alternativas que tienen como objetivo la protección del medio ambiente.