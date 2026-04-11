No imponen medidas cautelares a exsecretario de Seguridad de Michoacán por omisiones de la Fiscalía

MORELIA, Mich., (apro) .- Será el próximo 15 de abril cuando se definirá si Juan “N”, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, será vinculado a proceso por tres delitos que se le imputan haber cometido contra la periodista Dalia Villegas Moreno.

El viernes 10 se desarrolló la audiencia inicial en la causa penal 501/2025 en donde la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR) formuló la imputación contra Juan “N” por los delitos de abuso de autoridad, robo calificado e intimidación.

Durante la audiencia presidida por el juez de control, Miguel Ángel Henríquez Rodríguez, la Fiscalía presentó 34 datos de prueba para sustentar su imputación, mismos que calificó como idóneos, pertinentes y suficientes para que el exfuncionario sea vinculado a proceso.

Sin embargo, la exposición fue desaseada, con errores como aludir en diferentes momentos que los hechos del 2 de noviembre de 2025, ocurrieron en Palacio Municipal en vez de Palacio de Gobierno, o manejar versiones distintas de las declaraciones realizadas por la víctima ante el Ministerio Público en su denuncia.

Incluso la FEADLE olvido solicitar medidas cautelares, lo que pretendió hacer fuera de tiempo, hasta que el juez hizo notar la omisión. Sin embargo, como el momento para hacerlo había pasado, no fueron aceptadas.

La periodista Dalia Villegas Moreno fue violentada el 2 de noviembre de 2025 por Juan "N” y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Palacio de Gobierno, durante la cobertura que realizaba de una movilización de seguidores del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el día siguiente del que fuera asesinado.

Los datos de prueba presentados por la Fiscalía, incluyeron estudios periciales sobre audios y videograbaciones, testimonios, y exámenes aplicados a la víctima. En ellos se expuso cómo Juan “N al arribar al Palacio de Gobierno junto con elementos de la Guardia Civil, y percatarse que la periodista documentaba en video el actuar de los uniformados sobre los manifestantes desde la planta alta del inmueble, al grito de “¡ese celular!”, buscó que parara la grabación.

Posteriormente el exsecretario de seguridad subió las escaleras para salir al paso de la periodista quien, sobre el pecho, portaba el gafete que la acreditaba como reportera del portal de noticias Quadratín, pese a ello, fue sometida, y su herramienta de trabajo retirada.

También en los datos de prueba presentados, se dio cuenta de cómo Juan "N” llamó al director de Quadratín, y a una reportera de ese medio, con la intención de que ordenaran a Dalia Villegas dejar de grabar y suprimir los videos del operativo dentro del Palacio de Gobierno.

Tras concluir la exposición de la Fiscalía, Juan “N” solicitó al juez el plazo de 144 horas que permite la Ley para que se determine si será o no vinculado a proceso, por lo que la siguiente audiencia quedó programada para el próximo miércoles.