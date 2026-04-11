"No a la recicladora": reclaman pobladores de San José Chiapa ante Sheinbaum (Videos)

SAN JOSÉ CHIAPA, Pue. (apro).- Con las consignas “¡No a la recicladora!” y “¡Fuera el basurero!”, pobladores de esta localidad irrumpieron en un acto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para manifestar su rechazo a la instalación del llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular en este municipio.

Aunque se recurrió a la estrategia de llenar las sillas que se colocaron bajo una carpa con habitantes de otros municipios y con allegados a la presidencia municipal, los gritos de los manifestantes contra el proyecto de colocar en esa localidad una mega recicladora de basura dominaron el evento que se realizó en Ciudad Modelo.

A los auténticos pobladores de San José Chiapa y de la región primero se les quiso cerrar el paso y luego fueron obligados a colocarse en la parte más lejana al templete en el cual estaba la presidenta acompañada del gobernador Alejandro Armenta, no obstante, las consignas, mantas y carteles la obligaron a salirse de su discurso que se centraba en resaltar la entrega de 240 viviendas en esta entidad.

"Allá andan manifestándose porque dicen que están en contra del Polo de Bienestar. ¿Qué prefieren un basurero a cielo abierto o una recicladora de basura limpia?", dijo, "es muy obvio, a nadie le vamos a quitar sus tierras, a nadie vamos a comprar tierras, que no los engañen, es un proyecto que además se va a trabajar y concesar con las comunidades.

“¡No necesitan gritar, ni decirnos nada, porque siempre escuchamos. ¿Quién vota porque terminemos de hablar y luego escuchemos a los que se están manifestando?...bajen la mano ¿Quién vota porque siga hablando ellos ahorita?...bueno, es mayoría", dijo la presidenta.

Durante todo el acto, los opositores a la mega recicladora se hicieron escuchar con abucheos y consignas, muchas de ellas contra el gobernador: “¡Fuera Armenta, fuera Armenta! ¡Armenta priista, es oportunista!”.

La presidenta Sheinbaum hablaba sobre los logros y programas de la Cuarta Transformación, mientras los vecinos de San José Chiapa coreaban: "¡Escucha al pueblo, escucha al pueblo!" ¡No mentiras!" y los acarreados trataban de opacarlos con gritos de “¡Presidenta, presidenta!”.

Incluso, se vivieron momentos de tensión cuando algunos de los asistentes trataron de arrebatarles esa manta y cuando Carlos Martínez Amador, director general de gobierno estatal, le quiso impedir el paso a una joven y le rompió una cartulina que quería mostrar de cerca a la presidenta Sheinbaum.

Un grupo de jóvenes logró brincarse las vallas y acercar a la presidenta una manta que decía "No a la Recicladora en San José Chiapa".

Al concluir el acto, representantes del gobierno estatal le dijeron a Jorge Octavio Contreras, uno de los participantes en la protesta, que la presidenta lo escucharía, pero luego le cerraron el paso para que no pudiera acercarse a la comitiva presidencial y sólo le exigieron que calmara a la gente, lo cual fue calificado como un engaño.

No obstante, otro grupo de pobladores cercaron a la presidenta Sheinbaum antes de que pudiera subirse a su camioneta y le expusieron su rechazo al Polo de Desarrollo del Bienestar.

Entre otras cosas le hicieron ver que el terreno donde pretenden instalar esa recicladora está a unos metros de la cabecera municipal, que no hay ninguna Manifestación de Impacto Ambiental sobre este proyecto y que hay preocupación por los efectos sobre la disponibilidad del agua, de lo cual ya hay problemas en esta región a partir de la llegada de la automotriz Audi hace 10 años.

La presidenta sólo se comprometió a realizar asambleas informativas, aunque los pobladores reclamaron ser consultados.