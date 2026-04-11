Reportan primer caso de gusano barrenador en Zacatecas

ZACATECAS, Zac.(apro).- En el estado se confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado, el cual fue detectado el 6 de abril en una becerra de siete días de nacida en la localidad Carretones, en el municipio de Tlaltenango.

“Se trata de una hembra con infestación en la cicatriz del cordón umbilical", detalló el titular de la Secretaría del Campo (Secampo), Luis Gerardo Cervantes Viramontes, quien informó que el caso fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

“Al momento de la detección se realizó la toma de muestras biológicas (larvas) para su análisis, extracción de las larvas, limpieza, desinfección y tratamiento de la herida y aplicación de larvicida”, dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en un comunicado, en el cual precisa que “a la fecha, el animal afectado presenta evolución favorable”.

La dependencia federal agregó que, junto con SENASICA y la Comisión México Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) atendieron este primer caso.

El secretario Cervantes Viramontes explicó que, después de que SESASICA confirmó el caso, se activó el Grupo Estatal de Emergencias en Salud Animal (Gesa), el cual se encargará de aplicar los protocolos correspondientes, mismos que Zacatecas había previsto desde hace cuatro meses, ante un posible siniestro como el actual.

La Sader detalló que, como parte de las acciones, se desplegó personal técnico especializado para fortalecer la vigilancia en la zona sur del estado y realizar rastreo epidemiológico y búsqueda activa de casos sospechosos.

También se mantiene vigilancia y comunicación directa con el productor, se reforzaron las acciones de difusión y sensibilización sobre el gusano barrenador del ganado en un radio de 40 kilómetros a partir del sitio del caso.

Las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES) en Zacatecas sesionaron de manera extraordinaria para informar sobre la situación actual y la estrategia de atención y seguimiento.

Cervantes Viramontes afirmó que la prioridad es informar a la población, ya que se trata de una enfermedad causada por la larva de una mosca y considerada zoonótica, es decir, que puede afectar tanto a animales como a humanos.

Las campañas de difusión, dijo, se realizan mediante reuniones focalizadas con ganaderos para brindar recomendaciones sobre reconocimiento y notificación temprana de lesiones compatibles al gusano barrenador.

El secretario sostuvo que en la entidad no hay motivo de alarma por este primer caso, pero sí “se trata de reforzar la inspección y supervisión del ganado” para evitar más casos.