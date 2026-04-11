Tras incendio en Dos Bocas, ayuntamiento de Paraíso exige a Pemex evaluar riesgos para la población

El incendio en la refinería de Dos Bocas. Foto: Tomada de video

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El ayuntamiento de Paraíso exigió a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a las autoridades federales un informe técnico que precise las causas del incendio registrado el jueves en el área de almacenamiento de coque de la refinería Olmeca, así como los riesgos para la población y las medidas de seguridad implementadas.

En un posicionamiento difundido en redes sociales, el gobierno municipal demandó transparencia sobre el incidente y pidió que se realicen acciones inmediatas de monitoreo de la calidad del aire, además de evaluaciones sobre posibles afectaciones a la salud pública y daños en viviendas o comunidades cercanas.

“El ayuntamiento exhorta a Pemex a reforzar sus protocolos operativos para prevenir futuros accidentes que pongan en riesgo a los habitantes”, señaló el documento.

Aunque la operación, mantenimiento y seguridad de la refinería corresponden exclusivamente a Pemex y al gobierno federal, la administración municipal advirtió que no se mantendrá como un espectador pasivo.

“Asumimos nuestro deber de proteger a la población, dando seguimiento, vigilando posibles impactos y exigiendo información clara y oportuna”, enfatizó.

Asimismo, informó que mantiene coordinación con Protección Civil del Estado, la Secretaría de Salud, las fuerzas armadas y otras instancias estatales, a fin de responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

El ayuntamiento también solicitó habilitar canales formales de atención ciudadana, con prioridad para personas vulnerables y habitantes de comunidades cercanas a las instalaciones petroleras.

El pronunciamiento se dio un día después del incendio y coincidió con la presencia del director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien acudió a la refinería Olmeca.