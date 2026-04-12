Célula criminal secuestra al padre del alcalde morenista de Taxco

Ficha de búsqueda de Juan Vega Arredondo. Foto: Fiscalía General del Estado de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Integrantes de una célula criminal privaron de su libertad a Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del presidente municipal de Taxco de Alarcón, el morenista Juan Andrés Vega Carranza.

A pesar de que el médico desapareció desde el sábado por la mañana, las autoridades municipales y estatales mantuvieron hermetismo en el caso hasta la noche de este domingo cuando la fiscalía de Guerrero emitió una ficha de búsqueda.

Incluso, el senador y de nuevo aspirante a gobernar Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, publicó el sábado por la noche una foto en Taxco junto al alcalde Juan Andrés Vega.

El médico Juan Vega Arredondo, de 68 años, fue interceptado y llevado por la fuerza por hombres armados el sábado por la mañana cuando circulaba a bordo de su automóvil marca Volkswagen tipo Jetta color blanco en la carretera Taxco – Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos, informaron fuentes del sector salud del municipio.

El director del hospital sostendría una reunión a las 11 de la mañana a la que no llegó y perdió comunicación con personal médico y familiares que iniciaron su búsqueda.

Su vehículo fue hallado al mediodía de este domingo en las inmediaciones de la comunidad Acamixtla, dijeron las fuentes.

A las 9 de la noche la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan “N”, en el municipio de Taxco de Alarcón.

Aseguró que desde que tuvo conocimiento de los hechos, activó de inmediato los protocolos de búsqueda, implementando acciones de gabinete y campo para dar con su paradero, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De manera paralela, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, a través del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, dio a conocer en un boletín de prensa que activaron los protocolos de búsqueda.

Garantizó que se utilizarán todos los recursos institucionales disponibles para la pronta localización del doctor Juan Vega.

La desaparición del médico y padre del alcalde cometida por particulares se da tres días después de la detención por parte de fuerzas de seguridad estatales y federales de Juan N, alías Goku, presunto jefe criminal en el municipio.

Tras su aprehensión transportistas bloquearon con unidades y pipas de agua los accesos a la ciudad.

Clima de violencia

Los hechos forman parte de un clima de violencia en este destino turístico que acaba de recibir a miles de visitantes en el periodo de Semana Santa.

El 29 de marzo fue desaparecido Jesús Alberto Jaimes Brito, de 25 años, hijo de empresarios y residente en Estados Unidos. El 2 de abril, en pleno Jueves Santo y ante el arribo de turismo nacional y extranjero a la ciudad, familiares y amigos del joven Jesús Alberto bloquearon la avenida de Los Plateros para exigir a las autoridades su búsqueda.

En la última semana de marzo se reportó la presencia de un retén de civiles armados en las comunidades de Martelas y Acamixtla.

Desde el 2021 las extorsiones a transportistas, comerciantes y empresarios, así como secuestros, desapariciones y asesinatos se incrementaron en este municipio, ubicado en la región Norte.

El recrudecimiento de la violencia criminal se dio con la llegada del alcalde Mario Figueroa Mundo, prófugo de la justicia desde 2024 por el delito de desaparición forzada; dos hijos del exalcalde están presos por el mismo delito, al igual que policías municipales.

La vida política, económica y criminal en Taxco continúa sometida por una célula de la organización criminal La Nueva Familia Michoacana.