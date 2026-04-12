Reportan hallazgo de entre 12 y 15 cuerpos en exhumaciones de fosas de Jojutla (Videos)

Reportan hallazgo de entre 12 y 15 cuerpos en exhumaciones de fosas clandestinas de Jojutla. Foto: Estrella Pedroza

MORELOS (apro).- En la cuarta semana de trabajos y quinta diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla, Morelos, colectivos de víctimas reportaron el hallazgo de entre 12 y 15 cuerpos, así como restos óseos, sin una cifra oficial de individualización. También señalaron incumplimientos por parte del fiscal Fernando Blumenkron, entre ellos la falta de entrega del plan de intervención.

Hay que recordar que se trata de fosas comunes ubicadas en el panteón municipal Pedro Amaro, donde durante años la Fiscalía de Morelos inhumó de manera irregular a decenas de personas.

En las diligencias participa la activista Amalia Hernández Hernández, vocera del colectivo Tetelcingo y Jojutla, y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, caso que detonó la investigación sobre fosas en Tetelcingo y evidenció prácticas irregulares de inhumación por parte de la Fiscalía estatal.

De acuerdo con su testimonio, los trabajos avanzan con lentitud debido al estado de conservación de los restos. “Vamos muy lento, trabajando por la condición en la que los cuerpos están saliendo”, explicó.

Sobre la estimación de hallazgos, indicó que aún no existe una cifra definitiva debido a cambios en la metodología de registro. “Podrían ser entre 12 o 15 cuerpos, además de restos óseos”, dijo, al precisar que la nueva nomenclatura y la clasificación por carpetas de indicios han complicado la individualización de los cuerpos.

“Hubo un cambio en la nomenclatura para poder identificar absolutamente todo lo que está saliendo de las exhumaciones, lo que lo hace más complicado”, añadió.

En cuanto a la composición de los hallazgos, detalló que preliminarmente se han identificado infantes y mujeres, aunque los datos aún deben ser confirmados en laboratorio. “Infantes me parece que son dos hasta ahorita; mujeres, igual, me parece que van dos”, señaló.

Sobre el balance del proceso, afirmó que las primeras semanas fueron complejas por ajustes en la metodología de trabajo tras el cambio de coordinación en las diligencias. “Las primeras semanas fueron de jaloneos… llegó una nueva coordinadora con una forma distinta de trabajar”, dijo.

No obstante, señaló que actualmente el proceso fluye con mayor claridad en la clasificación de indicios y el registro de los hallazgos.

Por su parte, Edith Hernández Torres, representante del colectivo Regresando a Casa Morelos, es hermana de Israel Hernández, quien fue secuestrado en 2012 y posteriormente localizado en las fosas de Jojutla, un caso que marcó su participación en los procesos de búsqueda en el estado.

Destacó que la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda y de especialistas forenses ha permitido incorporar nuevas disciplinas al proceso, como antropología, genética, medicina legal y lofoscopía.

Subrayó que la dactiloscopía es una de las herramientas más eficaces para la identificación humana, aunque advirtió que en procesos anteriores no se aplicaron este tipo de análisis, lo que pudo implicar la pérdida de información relevante. “Alrededor de 300 cuerpos perdieron esa oportunidad de dejar su huella dactilar”, señaló.

Sobre los avances en Jojutla, consideró que el proceso ha sido lento, pero con un enfoque de mayor cuidado. “Creo que vamos un poco lento, pero adecuado para que los cuerpos se exhumen con dignidad”, señaló.

Respecto a la información sobre los hallazgos, indicó que no existe una cifra oficial consolidada debido a que la individualización continúa en laboratorio. “No nos han reportado como individuos, solo restos óseos”, explicó.

Finalmente, los colectivos adelantaron que elaborarán un informe propio y realizarán actos de memoria para reconstruir la identidad de los restos a partir de características particulares, ante la falta de una narrativa oficial completa sobre las exhumaciones. “Nosotras haremos nuestro propio informe, nuestra propia narrativa de la verdad”, concluyeron.