Tres muertos en Tabasco tras dos ataques armados; una menor resultó herida

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Dos ataques armados registrados este domingo en Tabasco dejaron un saldo de tres personas muertas, además de una menor de edad lesionada.

Dos de los fallecidos fueron asesinados en el ejido Ayapa y otro en el poblado Iquinuapa, ambos del municipio de Jalpa de Méndez.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque en Ayapa ocurrió alrededor de las 13:00 horas en un domicilio ubicado sobre la carretera a El Carmen.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, agentes policiacos localizaron en el sitio a dos hombres heridos por impactos de bala.

Cuando paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar, uno de ellos ya no contaba con signos vitales. El segundo falleció minutos después, mientras recibía atención médica.

Durante el ataque también resultó lesionada una menor de cinco años, quien recibió un impacto de bala en el muslo derecho y fue trasladada al Hospital del Niño en Villahermosa.

Testigos citados en redes sociales relataron que las personas se encontraban reunidas en el patio del domicilio cuando arribaron sujetos armados, presuntamente a bordo de un taxi blanco.

Según esas versiones, dos hombres y una mujer abrieron fuego contra los presentes.

Además, este domingo se reportó la ejecución de un hombre en el poblado Iquinuapa, también del municipio de Jalpa de Méndez, aunque hasta el momento no se han difundido mayores detalles del hecho.

Escenario de violencia

El ejido Ayapa ha sido escenario reciente de hechos violentos. El pasado 1 de febrero se registró allí una masacre, cuando un comando ejecutó a cinco personas, entre ellas un elemento de la Policía Estatal.

El multihomicidio ocurrió sobre la carretera Ayapa–Mecoacán, cerca del puente de San Francisco. En la escena, los agresores dejaron una cartulina con un mensaje amenazante atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su momento, el gobernador Javier May Rodríguez confirmó que el ataque fue dirigido específicamente contra el policía estatal, derivado de una disputa entre grupos criminales por el control del tráfico de drogas y el huachicol en la zona.