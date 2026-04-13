Asesinan a expresidente municipal de San Miguel del Puerto, Oaxaca

Asesinan a expresidente municipal de San Miguel del Puerto y a síndico municipal de Zaragoza. Foto: Especial

OAXACA, Oax. (apro).- El expresidente municipal de San Miguel del Puerto, Francisco Gijón Vázquez y el síndico municipal de la agencia de Zaragoza, Yucunico, fueron asesinados este domingo en dos ataques armados, uno perpetrado en la región de la Costa y otro en la Mixteca.

Francisco Gijón Vázquez, quien fungió como presidente municipal de San Miguel del Puerto en los periodos 2005-2007 y 2014-2016, fue ejecutado en una fiesta familiar en pleno centro de la población.

El ataque armado ocurrió la tarde de este domingo durante la celebración de una fiesta en la que él, según medios locales, fungía como padrino

Aunque la Fiscalía General de Oaxaca no ha informado nada al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López confirmó el asesinato perpetrado en una fiesta sin que se reporten detenidos.

Los relatos de su asesinato detallan que sujetos armados ingresaron a la fiesta y se dirigieron directamente hacia él, y dispararon en su contra, para después huir con rumbo desconocido.

Cabe mencionar que Gijón Vásquez, quien fue autoridad municipal en dos ocasiones mediante Sistemas Normativos Internos (Usos y Costumbres) y fue candidato a la presidencia en 2022, ya no radicaba en San Miguel del Puerto y su lugar de residencia lo tenía en el estado de Veracruz.

Por otra parte, la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) confirmó otro ataque armado en la región de la costa donde fue asesinado el síndico municipal de la agencia de Zaragoza, Yucunico, identificado como F.G.C., hechos ocurridos en la agencia “El Diamante”, perteneciente a San Juan Copala, en el distrito de Juxtlahuaca.

Por este caso, informó que fue detenida una persona a quien se investiga por su probable responsabilidad con los hechos en los que perdió la vida la autoridad municipal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron la noche del 12 de abril de 2026, cuando elementos de la Policía Estatal fueron alertados sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron un vehículo tipo Tsuru, el cual presentaba daños, asimismo observaron a un grupo de personas portando armas de fuego, quienes al notar la presencia policial se dispersaron hacia el monte.

Autoridades municipales lograron la detención de un hombre identificado como L.A.M.R., quien fue puesto a disposición de la autoridad competente, en tanto se determina su grado de participación en los hechos.

La Fiscalía informó que, derivado de las primeras diligencias, la víctima fue identificada como F.G.C., quien se desempeñaba como síndico municipal.

Como parte de las acciones institucionales, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a un equipo multidisciplinario integrado por peritos en materia de criminalística, medicina forense y química, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes realizan el procesamiento del lugar, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan fortalecer la carpeta de investigación.

Mientras que la persona detenida fue trasladada bajo medidas de seguridad y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.