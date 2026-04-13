“De ninguna manera estaba regañando”: Sheinbaum; pobladores de San José Chiapa la contradicen

PUEBLA, Pue., (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya regañado a los pobladores de San José Chiapa cuando, con el dedo índice alzado, les recriminó que se manifestaran en una gira de entrega de viviendas, a pesar de que, aseguró, ella les había ofrecido que los iba a recibir.

En su mañanera de este lunes, la presidenta fue cuestionada sobre el acto realizado este sábado en Ciudad Modelo, donde habitantes de ese municipio aprovecharon su gira para expresar su oposición a que se instale en esa localidad el llamado Polo de Economía Circular, consistente en un parque de reciclaje de basura.

La mandataria recalcó que había un acuerdo previo con los pobladores, pues personal de Gobierno de Puebla y de la avanzada presidencial les habían ofrecido que ella los atendería al final del acto, y que, si bien podían levantar sus carteles, no gritaran consignas.

Luego, acusó, que ya en el acto, los manifestantes no respetaron ese acuerdo pues estuvieron gritando y empujando a otros asistentes que acudieron para la entrega de viviendas.

Sin embargo, consultados por Proceso, los pobladores sostienen que es falso que hayan recibido un ofrecimiento previo sobre que la presidenta los iba a atender y que, por el contrario, en un principio, les quisieron negar el acceso al lugar, les pusieron vallas para que no pudieran acercarse al templete, les intentaron arrebatar carteles y mantas y, para colmo, al final, engañaron a los líderes del movimiento para evitar que se acercaran a la presidenta.

Igual negaron que hayan empujado a otros asistentes y que, por el contrario, hay videos de los momentos de tensión que se vivieron cuando algunas personas recibieron instrucciones de Raúl Pineda Raygoza, funcionario de la Secretaría de Gobernación del Estado, para que jalaran una manta que había logrado acercar unos jóvenes con la leyenda de “No a la Recicladora en San José Chiapa”.

No obstante, en la mañanera, la presidenta Sheinbaum aseguró que fue hasta que propuso la votación sobre quién estaba de acuerdo en que los manifestantes se esperaran hasta que terminara el acto para que los atendiera, que “se calmaron, porque estaban empujando, empujando, empujando a la gente que estaba en el evento”.

“Al final del evento los fui a atender. Fui a ver una vivienda y después de ahí fui a atenderlos. Iba con el gobernador Armenta, que por cierto es muy buen gobernador, también atiende a la gente, entonces llegué ahí.

“No me dejaban hablar, entonces por eso levanté un poco más la voz para que me escucharan, pero de ninguna manera estaba regañando, incluso si escuchan lo que les estaba diciendo es ‘vamos a resolver el problema, no se preocupen’. Eso fue lo que pasó”, dijo sobre un video que circula en redes sociales.

Igual esta versión contrasta con lo que ocurrió ese día, pues hasta la parte trasera de la carpa, donde estaban los pobladores, llegaron cuando ya estaba por concluir el acto, representantes del gobierno a pedirles que nombraran una comisión porque la presidenta iba a hablar con ellos antes de retirarse.

A Jorge Octavio Contreras, uno de los líderes del Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, así como a otros integrantes, se les abrió paso entre las vallas para que supuestamente pudieran abordar a la presidenta.

Entrevistado por Proceso, contó que todo se trató de una “treta o engaño”, pues esta comitiva de manifestantes fue encapsulada en un lugar por Carlos Martínez Amador, Director General de Gobierno, para que no pudieran acercarse a Sheinbaum. No obstante, algunos jóvenes se pasaron por debajo de unas vallas, a ras de suelo, para tratar de alcanzarla.

Dicen que si la presidenta los atendió fue porque otro grupo de opositores al Polo del Bienestar salieron por otro lado y encontraron el lugar por donde estaba su camioneta.

Patricia Carreón, otra integrante del Movimiento, mencionó que incluso fue un “triunfo” para los pobladores estar en el acto, porque la avanzada y el gobierno estatal, cercaron la sede varias cuadras a la redonda y las sillas que se colocaron bajo la carpa fueron ocupadas, en su mayoría, con “acarreados” de otras regiones de Puebla.

A pesar de que estaban en su demarcación, los habitantes de San José Chiapa y de municipios de la región sólo pudieron acercarse a unos 100 metros del templete en el cual estaban la presidenta Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.

Cuestionados sobre si sintieron como un regaño lo que les dijo en ese momento la presidenta, los vecinos señalaron que no sólo fue un regaño, sino la confirmación de que la imposición de esta recicladora en su territorio, a menos de 100 metros de viviendas, no sólo es proviene del gobierno estatal, sino también de la federación.