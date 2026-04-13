Despiden a trabajador guanajuatense que murió atrapado en la mina Santa Fe

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Familiares y amistades dieron el último adiós a Abraham Aguilera, minero guanajuatense atrapado en la mina Santa Fe, en el municipio El Rosario, Sinaloa. Los restos del hombre de 32 años de edad llegaron a su ciudad natal, donde se ofreció una misa antes de ser depositados en el panteón de Santa Paula.

Aunque el cuerpo de Abraham fue localizado desde el 8 de abril, se confirmó su identidad hasta el sábado 11 de abril, y luego de hacer los trámites, pudieron trasladarlo a Guanajuato capital de donde salió en marzo pasado para ir a trabajar a la mina Santa Fe.

En la parroquia de San José y Santiago se congregaron cientos de personas entre familiares, amistades y compañeros de trabajo para despedir al minero guanajuatense que estuvo atrapado entre los escombros durante 14 días.

Abraham Aguilera es padre de cuatro menores de edad. Claudia, su esposa, se trasladó a Sinaloa unas horas después del accidente para estar en el campamento a la espera de noticias.

Fue el 8 de abril cuando se dio a conocer que había sido localizado el cuerpo de uno de los mineros, pero hasta el sábado 11 de abril se confirmó que se trataba de Abraham.

A través de redes sociales, Claudia escribió: "te llevas la mitad de mi alma contigo, mi vida", acompañada de una fotografía junto a su esposo, pero también recordó que todavía hay un minero atrapado en Santa Fe.

En su publicación de redes, Claudia también dirigió un mensaje a los cuerpos de rescate para que sigan con la búsqueda de Isidro Beltrán, supervisor de la mina.

"La esperanza en cada una de las familias es la misma. Nos sigue faltando el señor Isidro, no paren de buscar. Deseo de todo corazón que lo encuentren pronto".

Tras el derrame de la presa de jales ocurrido el 25 de marzo y luego de largas jornadas de rescate, fue localizado con vida José Alejandro Cástulo de 44 años de edad. El hallazgo mantuvo positiva a la familia de Abraham que en redes sociales pedía el apoyo de autoridades para llevar la maquinaria necesaria y que siguieran los trabajos.

Trece días después del accidente, el martes 7 de abril, los cuerpos de rescate encontraron con vida a Francisco Nájera, otro de los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe.

De acuerdo con las autoridades municipales de Guanajuato desde el primer momento se ofreció el apoyo económico y el acompañamiento a la familia en todos los trámites, sin que hasta el momento se hayan acercado para aceptar la ayuda.