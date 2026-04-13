Estudiantes de Enfermería de UAEM rompen candados y cadenas para reabrir el plantel

Reabren Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Morelos . Foto: Especial

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), incitados por la directora Beatriz Lizbeth Rodríguez y la procuradora Araceli Álvarez Castro, rompieron candados y cadenas e ingresaron al plantel para reabrirlo y reanudar clases presenciales, tras la toma del movimiento “Resistencia Estudiantil” por los feminicidios de Kimberly y Karol.

Lo anterior ocurrió tras una confrontación verbal entre una comisión de la Resistencia Estudiantil —entre quienes se encontraban alumnas y alumnos de Enfermería— y decenas de estudiantes, algunos con uniforme blanco y azul.

Por un lado, los integrantes de la Resistencia intentaron explicar el motivo por el cual no existían condiciones para retomar las clases e incluso ofrecieron un espacio de diálogo para escuchar las necesidades del estudiantado de dicha facultad.

El otro grupo, que superaba en número a la Resistencia Estudiantil, reclamaba en tono violento su derecho a la educación y a regresar a clases.

En el lugar estaba presente la procuradora de Derechos Académicos, Araceli Álvarez Castro, quien al tomar la palabra —a solicitud del estudiantado— sostuvo que la postura institucional reconoce ambas garantías sin deslegitimar el movimiento.

“El día de ayer, la Procuraduría emitió un criterio en el que, respetando el derecho a la manifestación, también se subraya la importancia de escuchar al estudiantado”, expresó.

Indicó que existe un sector visible que busca retomar actividades académicas, particularmente en Enfermería, por lo que pidió considerar esa posición. “El derecho a la educación es tan importante como el derecho a la manifestación. Hay una mayoría visible que quiere ejercer su derecho a la educación”, señaló.

Álvarez Castro subrayó que el retorno parcial a clases no implica que el paro pierda sentido, y reiteró que la recomendación institucional está orientada a evitar la vulneración de derechos.

“La recomendación de la Procuraduría está encaminada a garantizar el equilibrio entre ambos derechos”, afirmó.

En ese contexto, exhortó a reactivar las mesas de diálogo con la participación de todas las partes involucradas. “Se insiste en que las mesas de trabajo deben reanudarse a la brevedad, a fin de construir soluciones conjuntas”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado a mantener el respeto y evitar actos de violencia o intimidación, al tiempo que planteó que quienes decidan regresar a clases puedan hacerlo sin que ello implique deslegitimar la protesta.

Finalmente, reconoció que las demandas estudiantiles en materia de seguridad son legítimas y deben ser atendidas por las autoridades, por lo que su seguimiento debe mantenerse de forma paralela al desarrollo de las actividades académicas.

La postura de la procuradora sorprendió a integrantes de la resistencia, quienes señalaron que un día antes, el domingo, la propia funcionaria había expresado públicamente —hecho documentado en grabaciones de medios de comunicación y de la misma resistencia— que las condiciones para el regreso a clases contemplaban únicamente la modalidad virtual y no presencial.

Luego de la intervención de la Procuraduría, se registraron interrupciones y abucheos contra los integrantes de la Resistencia. Al grito de “¡abran!”, se abalanzaron hacia la entrada principal, donde arrancaron pancartas y lonas de protesta.

Tras intentar abrir sin éxito, exigieron a gritos las llaves y confrontaron a la comisión de la Resistencia.

Mientras tanto, un grupo de alumnos utilizó mazos para romper las cadenas y el candado que mantenían cerradas las puertas.

“Desafortunadamente vivimos donde vivimos; en todo el estado y el país es lo mismo. No debemos sucumbir ante la inseguridad”, afirmó Beatriz Lizbeth Rodríguez, directora de la Facultad de Enfermería de la UAEM, en medio de la reapertura del plantel realizada por estudiantes que retiraron candados y cadenas tras un periodo de toma.

La funcionaria llamó a no detener actividades pese al contexto de violencia, al considerar que la continuidad académica no debe interrumpirse por la inseguridad. “Todos tenemos el mismo peligro… no tenemos por qué sucumbir ante la inseguridad”, sostuvo.

En su posicionamiento, insistió en reanudar la vida escolar: “No tenemos por qué parar nuestras vidas solamente porque alguien lo dice”. También subrayó el papel de la enfermería en situaciones críticas: “Para eso se necesita aprender y no regarla, porque nuestros pacientes se mueren”.

El mensaje se dio en un ambiente de tensión, mientras el estudiantado reabría las instalaciones tras la toma del plantel

Resistencia Estudiantil de la UAEM pide condiciones para reanudar el diálogo con autoridades

La Resistencia Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) condicionó la reanudación de las mesas de diálogo con la administración central al cumplimiento previo de diversas condiciones relacionadas con seguridad, reconocimiento del movimiento y atención a su pliego petitorio, en el contexto del paro que mantiene suspendidas actividades académicas en distintas unidades.

En un posicionamiento, el movimiento señaló que existe disposición para retomar el diálogo; sin embargo, subrayó que este solo podrá reanudarse si se garantizan condiciones mínimas, ante lo que describen como actos de hostigamiento y presión en diversos espacios universitarios.

Entre las condiciones planteadas para regresar a la mesa de negociación se encuentran la elaboración de un plan de recuperación del semestre, en sustitución del plan de continuidad académica presentado por la administración universitaria, así como la emisión de un comunicado oficial en el que se garantice que no habrá pérdida del semestre.

También solicitaron el reconocimiento formal de la Resistencia Estudiantil como interlocutor en las mesas de diálogo, con participación en la toma de acuerdos, al considerar que sin esta medida no existen condiciones de representatividad.

En materia de seguridad, el movimiento planteó la terminación anticipada del convenio de colaboración en esta materia entre la UAEM y el gobierno del estado, al señalar que su implementación no ha respondido a las necesidades de la comunidad universitaria.

Asimismo, exigieron sanciones concretas y transparencia en las investigaciones sobre denuncias de hostigamiento y posibles represalias, así como la entrega de resultados de los procedimientos iniciados por la Rectoría.

Entre otros puntos, solicitaron la formalización de compromisos institucionales mediante una carta pública con plazos definidos, además de respuestas por escrito a diversos pendientes del pliego petitorio relacionados con transparencia, rendición de cuentas, protocolos de género, no represalias y mecanismos de seguimiento.

La Resistencia Estudiantil reiteró que no se opone al regreso a clases, pero subrayó que este solo puede darse cuando existan acuerdos formales y verificables con la representación estudiantil, además de garantías suficientes de seguridad dentro de la universidad.

Finalmente, sostuvo que la continuidad del paro responde a la falta de acuerdos sustantivos y a la ausencia de condiciones para la reanudación de actividades, por lo que insistió en que la responsabilidad de avanzar en la solución del conflicto recae en las autoridades universitarias.