Irrumpen casa para raptar a un niño y matan a un familiar de un agente en la huida en Mexicali

ENSENADA, B. C. (apro).- Una mujer, acompañado de un hombre armado, sustrajo a un menor de dos años de edad de un domicilio en el municipio de Mexicali, donde incluso tomaron un rehén mientras buscaban al pequeño y, al retirarse, mataron a un familiar de un agente de las Fuerzas Estatales de Baja California.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado viernes 10 de abril, en la colonia Hidalgo del municipio de Mexicali; la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez informó a la prensa este lunes 13 que la presunta autora intelectual era la madre, quien al ser de nacionalidad estadounidense, motivó la activación de una Alerta Amber para localizar al pequeño Daniel Eduardo.

De acuerdo a los oficiales, la detenida responde al nombre de Selina “N”, de 31 años de edad; tras un operativo de búsqueda, en coordinación con Estados Unidos, el menor fue localizado en el fraccionamiento Villas del Rey.

A su vez, a la mujer al parecer le encontraron dosis de droga y fue informado que no contaba con la custodia legal del menor, además de que también fueron ubicados los presuntos cómplices, quienes aún faltan por capturar.

“Sujetos armados ingresan a un domicilio, privando de la vida de Roberto García Aguirre, quien fue atacado mientras se encontraba en la vía pública. Él era familiar de un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana”, citó Andrade Ramírez.

La fiscal general detalló que Selina y otro hombre, sin descartar que había más cómplices, irrumpieron de manera violenta, donde tomaron de rehén, pues el domicilio constaba de dos viviendas y con dos familias.

“El menor no estaba a la vista, amenazaron, causaron daños, sometieron a las personas. Tomaron a una rehén para que les dijera exactamente el paradero del pequeño. Finalmente, una vez que lo privaron de la libertad al pequeño, se realizaron detonaciones, aunque ya tenían, de alguna manera, sometidas a las víctimas. Y privaron de la vida al tío del menor, cuando inclusive ya estaba tirado. Y se llevan al niño, quien presenció todos los hechos violentos”, abundó.

Agregó que la mujer se encuentra acusada por homicidio agravado, secuestro agravado y lo que resulte.