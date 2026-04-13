Localizan a salvo al alcalde de Taxco y a su padre; ambos estaban secuestrados

El presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre, Juan Vega Arredondo. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizó a salvo al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre, Juan Vega Arredondo, informó la tarde de este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En tanto, la ciudad platera continúa blindada por fuerzas estatales y federales. Hasta esta tarde no se han informado las circunstancias ni el lugar donde fueron hallados a padre e hijo y tampoco han aparecido públicamente.

En su cuenta de X, el secretario de seguridad federal dio a conocer que la localización del edil y su padre se dio tras un operativo de personal en tierra y el apoyo de helicópteros.

Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con autoridades de Guerrero y del Estado de México, aseguró el funcionario.

Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 13, 2026

Fiel a su estilo de gobernar por medio de las redes sociales, la mandataria morenista Evelyn Salgado, no se quedó atrás y tras la localización del presidente municipal y del director general del IMSS Bienestar de Taxco posteó en sus cuentas oficiales:

“Informamos la localización con vida del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, el señor Juan Vega Arredondo”.

Y advirtió que continuarán las investigaciones y operaciones para dar con los responsables.

El sábado por la mañana hombres armados privaron de la libertad a Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza.

El vehículo del médico de 68 años fue localizado ayer domingo en las inmediaciones de la comunidad de Acamixtla.

Fuentes de la región revelaron que la madrugada de este lunes, el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, fue privado de su libertad luego de que acudiera a un llamado de jefes criminales para negociar la libertad de su padre.

Vega Carranza acudió al barrio de Casahuate de Taxco, un punto estratégico con salidas hacia el municipio de Tetipac, bastión de la organización criminal La Familia Michoacana en la región Norte del estado de Guerrero y que colinda con el Estado de México y Morelos.

En ese lugar sus interlocutores lo habrían privado de la libertad y se lo llevaron con rumbo desconocido.