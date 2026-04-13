Por fiesta ruidosa, detienen a “El Mike”, de Los Rusos, y 27 personas más en Mexicali

ENSENADA, B. C. (apro).- Miguel Ángel Martínez Rangel, alias “El Mike”, uno de los presuntos principales distribuidores de droga del grupo criminal “Los Rusos”, fue detenido durante el cateo a un domicilio a raíz de una fiesta ruidosa registrada en el municipio de Mexicali, Baja California, confirmaron este lunes autoridades de seguridad estatales.

La fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, y el general Laureno Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), detallaron en rueda de prensa el operativo realizado el pasado fin de semana en la colonia Venustiano Carranza y que implicó un cerco de alrededor de 18 horas de duración para concretar un cateo en búsqueda de armas.

Andrade Ramírez destacó la detención de 28 personas y que incluso fue detenido “El Waldo”, al parecer otra de las supuestas cabecillas del grupo criminal en cuestión.

La fiscal general recordó que el operativo lo motivó el “convivio desordenado” y posterior agresión contra un policía municipal, quien recibió un botellazo desde el interior cuando preparaban la multa tras las denuncias por ruido.

Enfatizó que, al llegar, incluso detectaron casquillos percutidos en el lugar. Posteriormente, mediante un dron, dieron cuenta que había dos armas lanzadas a los techos de las casas aledañas y un radio de comunicación, además de que siempre hubo una actitud hostil contra la autoridad a pesar de la presencia de todas las corporaciones.

“Y continuaba la agresión de estas personas, profiriendo incluso amenazas de muerte, tanto en el lugar de los hechos, como inclusive se empezaron a generar amenazas vía radiofrecuencia hacia las corporaciones policiales ordenándonos, o instruyendo, o manifestando, que nos retiráramos del lugar. Profiriendo diferentes amenazas de muerte en caso de que no lo hiciéramos”, citó, al tiempo de referir que lo anterior fue mediante llamadas al número de emergencia 911.

Detienen a presuntos cabecillas de Los Rusos

De los detenidos, indicó que el primero fue Jesús Roberto “N”, de 30 años, al ser el probable responsable de realizar las detonaciones; a él se la aseguró un arma de fuego tipo Glock calibre .40, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de portación de arma de fuego.

En total fueron 28 personas, de los que 27 fueron puestos a disposición de un juez del fuero común al acreditarse su probable participación en conductas delictivas; también fueron aseguradas cinco armas (cuatro cortas y una larga), además de cargadores abastecidos.

“Este grupo se desarticuló y advertimos que algunos de ellos estaban directamente relacionados con el grupo criminal de Los Rusos… Al ingresar, inclusive, todos ellos se ostentaban como músicos. Hagan de cuenta que 27 decían que ‘eran músicos’ para tratar de evadir la acción de la justicia”, dijo Andrade Ramírez, en referencia al grupo norteño La Cátedra, cuyo vocalista también fue detenido por presunto tráfico de sustancias.

La fiscal general puntualizó que “en la fiesta descontrolada” había mujeres y niños, además de que habían pasado “muchas horas con esa convivencia desordenada”.

De Germán Eduardo “N”, apodado “El Mike de la Carranza”, y Antonio Eduardo “N”, alias “El Walo”, los relacionaron con presuntas actividades de narcomenudeo e investigaciones por el delito de homicidio.