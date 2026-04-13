Sentencian a 50 años de cárcel al feminicida de Alejandra Galeazzi

PUEBLA, Pue., (apro).- Jorge “N” fue sentenciado a 50 años de prisión por el feminicidio de su esposa, Alejandra Galeazzi, ocurrido en 2018.

Pese a esto, el Tribunal de Enjuiciamiento concedió que el presunto feminicida continúe su proceso en libertad con brazalete electrónico, hasta que su sentencia quede firme, pues la defensa aún puede promover una apelación.

Los familiares de Alejandra Galeazzi relataron que la madrugada del 17 de mayo de 2018, Jorge "N" llevó a su esposa al Hospital Ángeles para que recibiera atención médica y dio tres versiones distintas de la causa de los golpes que presentaba, entre ellos traumatismo craneoencefálico.

Alejandra falleció tres días después en el mismo hospital, donde además detectaron que presentaba distintos golpes en el cuerpo que tenían mayor antigüedad.

En la investigación, fue determinante que se detectaron rastros de sangre en varias habitaciones de la casa que no correspondían con la versión del acusado de que Alejandra había sufrido una caída.