Centenar de armas aseguradas en Piedras Negras tenían como destino Michoacán

PIEDRAS NEGRAS, Coah. (apro).- Las 116 armas que fueron aseguradas la madrugada de este martes durante un cateo en la ciudad de Piedras Negras, tendrían como destino grupos delictivos que operan en el estado de Michoacán, dio a conocer el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

De acuerdo el funcionario coahuilense y un comunicado emitido por la propia dependencia estatal, el cateo se realizó en la colonia CROC 1 y en el cual se aseguró un total de 60 armas largas y 56 cortas, las cuales ingresaron probablemente por la frontera de Coahuila con los Estados Unidos.

“En esta diligencia ministerial se logran asegurar 60 armas de fuego largas y 56 armas de fuego cortas, así como cartuchos útiles. Importante hacer de su conocimiento que el probable destino de estas armas era el estado de Michoacán y que es posible que hayan cruzado la frontera norte de este estado para ingresar a Coahuila”, señaló.

Desde la noche de lunes se llevó a cabo el cateo en una vivienda que compartía varios terrenos en una sola manzana, y en la cual, presuntamente, vendían autos usados para disfrazar el acopio de armas que fue localizado. El operativo autorizado por un juez de control concluyó cerca de las 04:00 horas de este martes.

Fernández Montañez señaló que la autoridad estatal abrió la correspondiente carpeta de investigación, la cual se desglosará también a la Fiscalía General de la República y que las armas y el resto de los artículos asegurados, serán puestos a disposición de las autoridades federales por tratarse de un delito de dicho ámbito.

En el cateo participaron elementos de la Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción, el Grupo de Reacción Especial de Coahuila, el Mando Coordinado de Piedras Negras y se contó con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Amada de México.

Fernández Montañez explicó que el resultado de este operativo, forma parte de las labores que llevan a cabo a lo largo del territorio coahuilense a través de labores de inteligencia, tanto de campo como de gabinete, de manera permanente.