Chubascos y lluvias aisladas este miércoles en más de 20 estados; sigue el frente frío 44

Se prevén lluvias aisladas en la Ciudad de México para este miércoles. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En más de una veintena de entidades se pronostican lluvias aisladas y chubascos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en su pronóstico para el 15 de abril que en algunas entidades las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de que se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Durante la tarde-noche del martes y la madrugada del miércoles, el frente frío número 44 se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana e interactuará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca sobre Coahuila.

Se prevén vientos fuertes a muy fuertes en el norte del territorio nacional, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua; rachas de 50 a 70 km/h en Durango, y con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste); así como lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), chubascos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas; además de lluvias aisladas en Sonora, Durango y San Luis Potosí.

Por su parte, canales de baja presión en el interior y sureste mexicano, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos en Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas; y lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Onda de calor en nueve estados

Para el miércoles, una línea seca prevalecerá en el norte del territorio nacional, en interacción con el frente frío número 44, que se extenderá cerca de la frontera norte de México, con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo; además de lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas.

A su vez, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Por otro lado, canales de baja presión al interior y sureste de la República Mexicana, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento del norte y noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 15 de abril:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 15 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 15 de abril: