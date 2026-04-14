Congreso de masculinidades en Guadalajara desata polémica por presunto uso de recursos públicos

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- La realización del “Congreso de Masculinidades” Fearless Congress 2026, programado del 17 al 19 de abril en el Santuario de los Mártires Mexicanos, desató una controversia en Jalisco tras señalamientos sobre un posible respaldo institucional y la asignación de recursos públicos por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.

Tras revelarse el presunto respaldo gubernamental al Fearless Congress 2026, el evento, autodenominado como el congreso de masculinidades más grande de Latinoamérica, ha sido calificado por organizaciones civiles como un espacio que promueve discursos misóginos, regresivos y vinculados a la denominada “machosfera”.

El perfil del evento: Religión y “corazones firmes”

El congreso cuenta con el respaldo explícito de la cúpula eclesiástica. El cardenal José Francisco Robles Ortega defendió la iniciativa como una oportunidad para que el varón “recupere el corazón” y se reencuentre con Dios.

La evidencia del subsidio: $400 mil pesos bajo la lupa

La regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández Ramírez, confirmó la existencia de un resolutivo del Comité de Subsidios que autorizaba el apoyo económico, aunque cuestionó la falta de justificación.

Aprobación del subsidio en favor del Congreso Fearless por parte del Comité de Subsidios. Foto: Especial.

“Nos dimos cuenta cómo hay un resolutivo donde el Comité de Subsidios aprueba el apoyo para este congreso de hasta cuatrocientos mil pesos. Desgraciadamente, no se nos ha dado una explicación en base a qué se autorizó este apoyo”, declaró.

A pesar de que el Gobierno de Guadalajara intentó desmarcarse del evento asegurando que no existía patrocinio, la polémica escaló cuando se hizo público un dictamen del Comité para otorgar subsidios y ayudas sociales del Ayuntamiento de Guadalajara.

Según el documento con fecha del 27 de marzo, se aprobó la asignación de 400 mil pesos para el congreso, justificándolo como parte del Plan Municipal de Desarrollo. La regidora Mariana Fernández Ramírez (Morena) denunció la opacidad en este proceso:

“No sabemos con base en qué se autorizó este apoyo. Vemos que los organizadores acudieron al comité, pero dudamos que se les abra la puerta así a todas las asociaciones. Además, desde enero no se publican actas de este comité”, señaló Fernández, quien cuestionó que se priorice este evento por encima de causas urgentes como el apoyo a madres buscadoras o albergues.

La edil, quien encabezó el Instituto Jalisciense de las Mujeres en la pasada administración estatal, puso en duda la pertinencia del gasto público y señaló que existen prioridades sociales más urgentes.

“Si es un tema de ayudas sociales, creemos que hay otras causas que tendrían que estar ahí. Por ejemplo, el apoyo a madres buscadoras, albergues de niños, de adultos mayores o personas con discapacidad”, afirmó.

Fernández Ramírez también denunció falta de transparencia en el comité, al señalar que desde enero no se han publicado actas y que no está claro el acceso de organizaciones a ese órgano.

Respuesta oficial y rectificación

Ante la presión mediática y social, el Ayuntamiento de Guadalajara emitió un breve comunicado aclarando que no patrocinará el evento, calificándolo ahora como un “evento de carácter privado”. Por su parte, el Ayuntamiento de Zapopan confirmó haber recibido una solicitud de patrocinio, la cual, según informaron, fue rechazada.

CLADEM: “Un desastre institucional”

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) expresó “profunda preocupación y enérgico rechazo” al evento, al considerar que promueve discursos “antiderechos, misóginos y religiosos”, vinculados a la llamada “machosfera”, que refuerzan estereotipos de género y posturas contrarias a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.

La organización advirtió que el contexto en el estado agrava la situación. Señaló que en Jalisco hay más de 16 mil personas desaparecidas, de las cuales entre mil 500 y mil 800 son mujeres, mientras que a nivel nacional la cifra de mujeres desaparecidas asciende a 28 mil 770, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Además, indicó que hasta septiembre de 2025 se contabilizaron 115 muertes violentas de mujeres, de las cuales solo entre el 14% y el 20% se investigaron como feminicidio.

En ese escenario, Cladem cuestionó que recursos públicos se destinen a un evento de este tipo. De acuerdo con el pronunciamiento, el Comité de Subsidios del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el 27 de marzo una partida de hasta 400 mil pesos para el congreso, bajo el argumento de que se enmarca en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.

“Mientras las mujeres enfrentan violencias múltiples y sistemáticas, el Estado destina recursos y legitima espacios que refuerzan la estructura patriarcal”, sentenció la organización, que exigió una investigación para determinar responsabilidades administrativas y la transparencia en la asignación de dichos fondos.

CLADEM emitió un enérgico pronunciamiento calificando el apoyo como un “acto de omisión institucional” frente a la crisis de violencia que vive el estado y un bajo índice de investigación bajo el protocolo de feminicidio (apenas entre el 14% y 20%).

Para las colectivas feministas, el enfoque del “Fearless Congress” dista de ser una promoción de masculinidades positivas. Lo señalan como un foro de ideas antiderechos y religiosas que busca restaurar jerarquías de género tradicionales en lugar de erradicar el machismo.

En contraste, desde la Arquidiócesis de Guadalajara se promovió la asistencia al congreso. El cardenal José Francisco Robles Ortega convocó a los hombres a participar, al considerar que se trata de “una oportunidad para reencontrarse con Dios” y fortalecer su papel en la familia y la sociedad.

Robles Ortega hizo una invitación directa a los hombres a participar en el congreso como un proceso de restauración espiritual y reafirmación de su rol en la vida social y familiar.

“No se trata de un evento más, sino de una oportunidad para reencontrarnos con Dios, para permitir que él sane lo que está roto, fortalezca lo que está débil y ordene lo que se ha dispersado en nuestra vida”.

La declaración enmarca el congreso desde una lógica religiosa: presenta la “crisis” masculina como un problema espiritual y propone el encuentro con Dios como vía de solución. El énfasis del mensaje del cardenal está en reconstruir al “hombre” como sujeto con misión en la familia y la sociedad.

El caso abrió un debate público sobre el uso de recursos públicos, la transparencia en los mecanismos de asignación de apoyos y el papel de las instituciones frente a iniciativas relacionadas con género y derechos humanos en un contexto marcado por la violencia contra las mujeres en la entidad.

El caso deja una interrogante abierta sobre la ética en el uso de los recursos públicos en Jalisco y la coherencia de los gobiernos locales frente a la agenda de igualdad de género en un año marcado por la violencia estructural.