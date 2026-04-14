Exdelegado de Gobernación en Tabasco formaliza su renuncia a Morena y advierte de “dedazos” en 2027

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Tras formalizar ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) su renuncia a Morena, Jesús Alí de la Torre, exdelegado de Gobernación y excandidato del PRI a la gubernatura de Tabasco, criticó a la actual dirigencia y el proceso interno de selección de candidatos, al asegurar que el partido recurrirá al “dedazo” para nominar a sus abanderados en 2027.

En un mensaje emitido a las afueras de las oficinas del árbitro electoral, Alí de la Torre mostró el documento sellado que acredita su baja formal de la militancia y desde ese lugar pidió que el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del gobierno estatal, Daniel Casasús Ruz, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jorge Bracamonte Hernández, renuncien a sus cargos para hacer campaña por la alcaldía de Centro, municipio que engloba a la capital Villahermosa.

Alí fue abanderado del PRI a la gubernatura en 2012, y en 2018 compitió por el mismo cargo bajo la figura de "candidato independiente".

En el sexenio de Adán Augusto López Hernández (2019-2024), el expriista ocupó primero un cargo menor y posteriormente fue delegado del Infonavit.

Antes de las elecciones de 2024, Alí rompió con el hoy senador López Hernández y se sumó a la corriente del aspirante a la gubernatura por Morena, Javier May Rodríguez, quien al arranque de su gestión lo nombró subsecretario de Gobierno y después lo promovió como delegado de Gobernación.

En su mensaje ante el INE, el ahora exmorenista aseguró que, como no lo harán candidato a la presidencia municipal de Centro, al legislador Jorge Bracamonte le darán “una diputación federal de consuelo”. Añadió que, aunque el líder parlamentario aspira a la Secretaría de Salud, tampoco se la otorgarán porque —afirmó— esa posición es de “un hijo del expresidente López Obrador".

Alí aludió así a la versión de que el secretario de Salud local, Alejandro Calderón, forma parte del grupo de Andrés Manuel López Beltrán, "Andy".

Finalmente, el político tabasqueño aseguró que el partido en el gobierno “sí miente, sí roba y sí traiciona a los mexicanos”.