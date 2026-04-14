Morena se deslinda de funcionario que dijo que con Gurría debe morir "todo el priismo" . Foto: Especial

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La dirigencia de Morena en Tabasco se deslindó de la declaración de un funcionario que a raíz de la muerte del exgobernador Manuel Gurría Ordóñez pidió que con este "se muera todo el priismo que sigue vigente".

Roberto Guzmán Mendoza, identificado como jefe de giras del gobernador morenista Javier May Rodríguez, se volvió tendencia en redes sociales por su expresión pública ante la noticia del deceso del priista Manuel Gurría.

El dicho del morenista motivó críticas y controversias en círculos políticos y ciudadanos.

Ante esto, aunque en forma tardía, dirigentes del partido vinotinto, encabezados por su presidente Jesús Selván, salieron a decir que lo expresado por Guzmán no refleja la postura oficial del partido ni del gobierno en tabasqueño.

La directiva de Morena aseguró que el funcionario actuó de manera individual y que sus expresiones no fueron consultadas ni validadas por la cúpula partidista.

Manuel Gurría, de 95 años, falleció el pasado viernes en la Ciudad de México.

Tras confirmar la noticia, el gobernador Javier May envió las condolencias a su familia. "Descanse en paz Manuel Gurría Ordóñez”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Tres días después, sigue activo el post del funcionario con la expresión "Que con él (Gurría) se muera todo el priismo que sigue vigente".