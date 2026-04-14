Saúl Monreal descarta pedir licencia por sus aspiraciones a la gubernatura de Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, descartó solicitar licencia para dejar su escaño por sus pretenciones de buscar la candidatura de su partido a la gubernatura de Zacatecas.

En entrevista en el Senado, el legislador morenista dijo que esa decisión no depende de él, sino de las dirigencias de los partidos aliados.

“Algunos medios de comunicación, porque se comentó que yo iba a pedir licencia, pero en este momento yo no tengo considerado ninguna licencia.

“También lo comentó mi coordinador, porque ustedes saben, y más en mi caso, hay una incertidumbre sobre la participación, si me dejan participar en la encuesta o no. Entonces, yo ahorita no tengo considerado ninguna licencia en este momento.

“Miren, por ejemplo, en Zacatecas el PT trae su propia dinámica. Las elecciones pasadas en Zacatecas el PT fue solo, no fue con Morena y Verde. Entonces, todavía falta mucho por definir, que ya no depende de su servidor, depende de las dirigencias nacionales y locales”, explicó.

Saúl Monreal resaltó que él no está pidiendo contender directamente por la gubernatura, sino que sólo lo dejen participar en la encuesta interna de la coalición.

“Yo le he dicho, si no hay condiciones o no me dan la oportunidad de participar, que es lo único que estoy pidiendo… participar en la encuesta, nada más.

“Yo no estoy diciendo, igual a lo mejor quedo en último lugar en la encuesta, pero ya me respetan mi aspiración a gobernar Zacatecas”, puntualizó.