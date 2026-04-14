Sicarios emboscan y matan a agente estatal en su día de descanso en Tijuana

ENSENADA, Baja California (apro).- Un agente de las Fuerzas Estatales fue asesinado en su día de descanso en el municipio de Tijuana, Baja California, pues dos sicarios lo emboscaron cuando se encontraba en un negocio familiar en las inmediaciones de un mercado sobre ruedas de dicha ciudad fronteriza.

Se trata de Silvano Méndez Aguilar, de 35 años de edad, y estaba adscrito al Escuadrón Violeta; el ataque fue registrado alrededor de las 11:00 horas del domingo 12 de abril, en la calle Comondú de la colonia Guaycura, donde también resultó con lesiones una mujer que lo acompañaba, de 52 años de edad.

Ese mismo día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) condenó “el cobarde ataque” y confirmó la identidad del agente; hasta el momento no ha sido reportado algún detenido por estos hechos.

“Con profundo pesar, las fuerzas del orden en Baja California lamentan su partida, por lo cual se trabajará sin descanso para dar con los responsables”, expresaron las autoridades en un mensaje.

Este lunes 13 de abril, en atención a medios de comunicación, el general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la dependencia, agregó que Silvano Méndez tenía en la corporación alrededor de 2 años con 8 meses.

“Una persona muy joven: 35 años. Una persona que venía de estar trabajando en áreas de seguridad privada con una funcionaria de Tecate, una síndico de Tecate, proporcionando seguridad privada”, refirió.

El secretario de Seguridad recordó que, con motivos de los procesos que se hacen de análisis de riesgo, retiraron a Méndez Aguilar de dicha actividad y fue incorporado a la Fuerza Estatal.

“Tenía dos meses trabajando en el Escuadrón Violeta. Desafortunadamente, la agresión fue al exterior de un negocio que es familiar. Ahí es donde se da el ataque. Este compañero estaba en su día de descanso. No estaba en actividades laborales en ese momento”, refirió.

Agregó que, posteriormente, el agente falleció cuando se encontraba en un hospital al que fue trasladado; en el caso de la mujer, refirió que recibió “daño colateral” y resultó herida, además de que le proporcionarán el apoyo necesario.