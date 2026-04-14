UAEM: el conflicto estudiantil sigue activo y las clases se reanudan en medio de tensión

CUERNAVACA (apro).- En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el conflicto estudiantil se mantiene activo mientras la institución impulsa la reanudación de actividades bajo un esquema mixto de clases presenciales y virtuales.

La autodenominada Resistencia Estudiantil asegura presencia en 28 unidades académicas y denuncia que el retorno a clases se ha desarrollado en medio de presiones, vigilancia y presuntas coacciones veladas, lo que mantiene abierta la tensión en la vida universitaria.

Desde el 2 de marzo, tras el feminicidio de Kimberly Jocelyn Ramos, estudiante de Contaduría, y Karol Toledo, estudiante de Derecho en Mazatepec, el alumnado inició protestas para exigir justicia y atención a la crisis de inseguridad en la UAEM. Como parte del movimiento, se tomó el campus Chamilpa y las movilizaciones se extendieron a otros planteles.

Padres y madres exigen respeto al derecho a la protesta

Luego de que estudiantes de la Facultad de Enfermería —incitados por la directora Beatriz Lizbeth Rodríguez y la procuradora Araceli Álvarez Castro— el lunes pasado rompieron candados y cadenas para reabrir el plantel y reanudar clases, se difundieron convocatorias para acudir este martes vestidos de blanco a la entrada del campus Chamilpa y realizar una protesta pacífica.

En paralelo, se filtró información sobre supuestas convocatorias de integrantes de la Federación de Estudiantes de la UAEM (FEUM) para realizar actos de provocación, escalar la confrontación e ingresar nuevamente al campus.

Ante este panorama, y ante el riesgo de una mayor confrontación y violencia contra estudiantes en paro, madres y padres de la resistencia estudiantil se instalaron en plantón a las afueras de la universidad. Colocaron pancartas con mensajes como: “¿Es más importante el derecho a la educación que la vida de nuestros hijos?”, “Estudiantes en peligro, rectoría en silencio” y “Queremos acciones, no palabras”.

En entrevista para Proceso, madres de estudiantes en paro señalaron que acudieron para respaldar el movimiento y exigir condiciones de seguridad tras el enfrentamiento entre alumnos en la zona de Enfermería.

“Estamos en apoyo total a los estudiantes para que las autoridades ya tomen acción en el cuidado de nuestros hijos”, dijo una de ellas.

Rechazaron que los jóvenes en resistencia sean “encapuchados” o “vándalos”, y afirmaron: “Son estudiantes como cualquier otro”.

Responsabilizaron a la rectora Viridiana Aydeé León Hernández de cualquier hecho de violencia que pudiera afectar a sus hijos. “Si les pasa algo durante esta resistencia, responsabilizamos a la rectora”, advirtieron.

Señalaron además falta de atención institucional y un ambiente de confrontación dentro de la universidad. “Hay una guerra sucia: se llama al diálogo, pero también se generan enfrentamientos”, expresaron.

Cuestionaron también declaraciones de la directora de la Facultad de Farmacia, al considerar que minimizan la situación de violencia.

Como parte de la protesta, colocaron sillas con nombres de estudiantes víctimas de desaparición y feminicidio como acto de memoria. “Es visibilizar por qué esta lucha es importante”, señalaron.

UAEM reanuda clases en esquema mixto para cerca de 30 mil estudiantes

Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informaron, mediante un boletín, la reanudación de actividades académicas en esquema mixto para cerca de 30 mil estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado.

El modelo combina clases presenciales y virtuales como parte de la estrategia “Entornos Seguros y Bienestar Universitario 2026”, con decisiones diferenciadas por unidad académica.

En nivel medio superior, el 75 por ciento del alumnado retomó actividades presenciales en las siete preparatorias ubicadas en municipios como Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Puente de Ixtla y Tlaltizapán.

En nivel superior, el 75 por ciento de la matrícula retomó actividades presenciales y virtuales, mientras que áreas como Contaduría, Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Químicas, Medicina, Turismo y Comunicación Humana operan en modalidad virtual.

En posgrado, el 80 por ciento de las y los estudiantes continúa en línea en distintas unidades académicas del estado.

Resistencia Estudiantil denuncia presión para reanudar clases

La Resistencia Estudiantil de la UAEM, con presencia en 28 unidades académicas, denunció acciones que, aseguran, buscan presionar el regreso a clases y debilitar el movimiento.

En entrevista para Proceso, bajo condición de anonimato por temor a represalias, integrantes señalaron que operan de forma horizontal mediante vocerías rotativas. “No es algo piramidal, sino lineal”, explicó una vocera.

Uno de los casos señalados ocurrió en la Facultad de Enfermería, donde estudiantes fueron convocados por la dirección y docentes a trámites de credenciales. Indicaron que se les pidió acudir uniformados y con documentos, en un proceso donde la reposición o renovación cuesta alrededor de 300 pesos.

La vocera precisó que la primera credencial es gratuita, al estar incluida en la inscripción, mientras que reposiciones o renovaciones implican pago. En este caso, afirmó, se habría planteado la condonación del cobro.

En otras facultades, señalaron, se han reanudado actividades sin acuerdo estudiantil. En la Facultad de Deportes, se notificó el inicio de clases el día 13 sin consultar el estatus del conflicto.

También acusaron que en distintos espacios docentes se ha tomado lista incluso en clases opcionales, lo que podría impactar a estudiantes en paro.

“Quienes no asistan pueden tener repercusiones en sus calificaciones”, señaló la vocera, al advertir que estas prácticas también permiten identificar a integrantes del movimiento.

La Resistencia afirmó que hay casos similares en Psicología, Biología, Humanidades y Diseño, con presión de algunos docentes para reincorporarse.

El movimiento mantiene presencia en Chamilpa y escuelas superiores de Jojutla, Cuautla, Jonacatepec, Miacatlán y Mazatepec.

En Mazatepec, la vocera señaló división con sectores de la comunidad. “La mayoría de los estudiantes está dentro del paro y también apoyando”, dijo, aunque reconoció riesgos por el contexto regional.

Agregó que han recibido amenazas telefónicas y acoso digital, por lo que algunos integrantes han cambiado números o rutinas.

Pese a ello, sostuvo que los intentos por frenar la movilización no han logrado desarticularla. “Con cada intento vamos tomando más fuerza”, afirmó.

Finalmente, pidió uniformidad en la información en todas las unidades académicas para evitar interpretaciones distintas del retorno a clases.

Asamblea Permanente llama a reanudar diálogo en UAEM y evitar represalias

Integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos del Estado de Morelos acudieron en comisión al campus Chamilpa de la UAEM como observadores en la mesa de diálogo entre la resistencia estudiantil y autoridades universitarias.

Su presencia tuvo como objetivo solicitar garantías de no represalias y no violencia hacia las y los estudiantes, así como exhortar a reanudar a la brevedad el proceso de diálogo.

Teresa Castellanos, quien participa como observadora, mediadora y moderadora, señaló que el acompañamiento forma parte del proceso de negociación.

Indicó que el llamado a ambas partes es retomar las mesas de diálogo para avanzar hacia una conciliación entre la comunidad estudiantil y la universidad.

Añadió que su papel se mantiene limitado a la mediación con los estudiantes, por lo que evitaron emitir posicionamientos adicionales sobre el desarrollo del proceso.

Finalmente, reiteró el exhorto a mantener el diálogo en un marco de respeto, sin confrontaciones y con disposición para alcanzar acuerdos.