Violencia en Tabasco se debe a disputa de plazas entre organizaciones delictivas: Javier May

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- El gobernador Javier May Rodríguez atribuyó la ola de violencia que vive el estado a la lucha abierta entre organizaciones delictivas que buscan apoderarse del control territorial y del mercado de estupefacientes.

“Este es un tema que tiene que ver con las adicciones y la comercialización de drogas. Es algo que antes no teníamos con esta intensidad, pero que ahora se manifiesta con la disputa de dos grupos que se disputan la plaza”, declaró.

Al respecto, afirmó tajantemente: “Los grupos criminales no van a estar por encima de la rectoría del Estado”.

Reconoció que persisten hechos violentos, pero subrayó que “si bien hay ejecuciones, también hay detenciones importantes” de líderes y generadores de violencia, resultado del trabajo coordinado con fuerzas federales y de una política de "cero impunidad".

May Rodríguez insistió que su gobierno no pacta ni encubre a nadie, y que las acciones continuarán hasta recuperar la paz para los tabasqueños.