Activan Alerta Amber por desaparición de un bebé en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) activó de manera inmediata la Alerta Amber y los protocolos de búsqueda y localización de un recién nacido, sin descartar la línea de trata de personas.

Aunque la desaparición del niño de un mes y 24 días de nacido ocurrió el pasado 23 de marzo de 2026 en la agencia Donají en el municipio de Oaxaca de Juárez, capital del estado, fue hasta el 14 de abril que se presentó la denuncia.

La denuncia fue recibida este 14 de abril, activando de inmediato la Alerta Amber y el despliegue de la Unidad Especializada en Trata de Personas, aunque las investigaciones señalan una probable responsabilidad dentro del núcleo familiar en colaboración con un tercero, explicó la Fiscalía.

Ficha de búsqueda

A través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, específicamente la Unidad Especializada en Trata de Personas (UETP), se inició el expediente 8338/UETP/2026.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el menor de edad fue visto por última vez el pasado 23 de marzo de 2026. Sin embargo, tras la recepción del reporte este 14 de abril, la institución desplegó a un equipo multidisciplinario para abordar el caso bajo una línea de investigación enfocada en el delito de trata de personas.

Los indicios recabados hasta el momento apuntan a que la responsabilidad de la ausencia recae presuntamente dentro del núcleo familiar de la víctima en coparticipación con un tercero.

Por lo anterior, la Fiscalía intensifica las labores de búsqueda en diversos puntos de la entidad y realiza los trabajos de inteligencia necesarios para localizar a los probables responsables y poner a salvo al recién nacido.

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