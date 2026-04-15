Bajo resguardo del Ejército, alcalde Taxco y su padre regresan al municipio tras su secuestro

TAXCO, Gro. (apro).- Bajo resguardo del Ejército, el presidente municipal de Taxco de Alarcón, postulado por Morena, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre el director del hospital general, Juan Vega Arredondo, regresaron este miércoles al municipio luego de que fueron privados de la libertad por presuntos integrantes de la organización La familia michoacana.

“Más libre que una paloma”, informó por teléfono esta noche el médico Juan Vega Arredondo.

—¿Ya están en el municipio?

—“Sí, todo bien”, respondió el galeno.

Y dijo que aún no tiene fecha para reincorporarse a sus funciones debido a los trámites legales pendientes, entre ellos recuperar su automóvil que tripulaba cuando fue privado de la libertad.

El doctor no quiso revelar detalles de su secuestro para no entorpecer las investigaciones de la fiscalía estatal.

Minutos después de la 7 de la noche, una patrulla del Ejército seguida por una de la Policía Municipal custodiando una camioneta recorrieron el centro de la ciudad y corroboraron que el alcalde ya estaba en la cabecera municipal, que durante martes y hasta la tarde permanecieron sin ningún resguardo policiaco.

En la víspera, el alcalde difundió un video para agradecer el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de seguridad, Omar García Harfuch y a la gobernadora Evelyn Salgado.

Se espera que en el transcurso de mañana jueves el edil morenista dé una conferencia de prensa.

El doctor fue privado de su libertad el sábado y el lunes su hijo el edil. Durante el martes y parte de este miércoles no aparecieron en el hospital ni el ayuntamiento y la ciudad permaneció sin seguridad.

El director del hospital IMSS Bienestar “Adolfo Prieto”, Juan Vega Arredondo, de 68 años, fue interceptado y privado de su libertad por hombres armados la mañana del sábado 11 de abril cuando se dirigía a su trabajo.

Al siguiente día su vehículo marca Volkswagen tipo Jetta color blanco fue hallado en las inmediaciones de la comunidad Acamixtla, municipio de Taxco.

El lunes a las 4 de la madrugada, su hijo, el presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, acudió a una zona alta de la cabecera municipal a negociar la liberación de su padre. El edil fue retenido por sus interlocutores y llevado a otro lugar junto a su padre.

La autoridad municipal iba acompañada de un familiar que fue dejado en libertad.

Durante el lunes, el gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado y las autoridades federales ocultaron el hecho.

Hasta las 3:30 de la tarde del lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México “localizó a salvo” al edil y a su padre.

La ubicación de las víctimas se dio en medio de un despliegue por tierra y aire de más de 500 efectivos de fuerzas federales y estatales de seguridad.

Fuentes consultadas revelaron que el médico y su hijo el edil habrían sido liberados alrededor de las 2 de la tarde en el municipio de Zacualpan, del vecino Estado de México.

No fueron “rescatados” como se ha difundido, sino encontrados en el punto donde sus captores los dejaron después de negociar con el edil, detallaron las fuentes.

Omar García Harfuch deslizó en conferencia de prensa en Palacio Nacional que el secuestro lo habría hecho La familia michoacana, que tiene el control de parte de la región Norte y de la Tierra Caliente de la entidad.

En Taxco permanece la zozobra de la población ante este último hecho de violencia, mientras familias de víctimas de desaparición continúan sin recibir información de los avances de las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) los ha hostigado, pedido que dejen de compartir sus fichas de búsqueda y les ha dicho que no tienen suficiente personal para realizar operativos de búsqueda, menos entrar a zonas peligrosas.