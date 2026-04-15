Con maquinaria y hombres armados intentan despojar a campesinos del ejido de Becanchén

BECANCHÉN, Yuc., (apro) .- Con el rostro cubierto y portando armas de fuego, radios de comunicación y perros de guardia, un comando de más de una docena de personas irrumpió violentamente en el ejido de Becanchén, municipio de Tekax. Los campesinos mayas denunciaron el intento de despojo de más de mil 500 hectáreas de tierras en un conflicto que estalló el pasado miércoles 8 de abril.

A una semana del inicio de las agresiones, la comunidad permanece en alerta, y aunque las autoridades estatales iniciaron la mediación, la vigilancia del personal de la empresa permanece en el sitio.

Una de las familias afectadas es la de Israel Salazar, quien además de formar parte del ejido, posee títulos de propiedad sobre sus tierras. La tarde en que la maquinaria pesada ingresó, destruyó sus cercas, provocando que el ganado escapara hacia la carretera. No solo intentaron arrebatarles su parcela, sino que también causaron considerables pérdidas materiales.

Hoy, los trabajadores de la empresa Chada Agricultura —señalada por los campesinos como responsable del despojo— se rehúsan a marcharse y se han instalado de forma permanente en los terrenos de la familia Salazar.

“Mi papá y mi tío han trabajado ahí toda su vida y yo también desde que tengo uso de razón. Nosotros tenemos títulos de propiedad, se paga predial y ellos dicen que tienen otros títulos, ¿por qué antes no hubo reclamo? Llegan a despojarnos y se ponen agresivos. Tienen armas, tienen perros”, reclamó Israel.

Abelardo y Manuel Salazar son dueños de una parte de las tierras que pretenden arrebatarles, pero el censo de afectados en el ejido es mayor. El día de la incursión, los representantes legales de la empresa, entre los que señalaron al abogado Marco Maya, se limitaron a decirles a los campesinos que acudieran a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer su denuncia.

“Preguntamos por el dueño y nos respondían que fuéramos a la Fiscalía. ¿Acaso la Fiscalía es el dueño?”, agregó con ironía Neftalí Salazar.

Los afectados denunciaron que quien se ostenta como propietario es David Wegan, representante de Chada Agricultura. Explicaron que, en 2013, el predio en disputa fue heredado de forma sospechosa a Félix Faller Medina, quien posteriormente vendió a Gabriela Millet, presuntamente ligada a la red de especulación inmobiliaria en Yucatán.

La tierra aparece registrada bajo el folio electrónico 728919 con el nombre de Kankalchén; sin embargo, los ejidatarios sostienen que los límites señalados en dicho documento nunca han existido alrededor de las propiedades afectadas: Finca Polhuacxil, Petenkax, Cheenbil y diversos terrenos nacionales.

“Eso nos llena de coraje porque a nosotros, los campesinos, para hacer milpa y sembrar maíz nos exigen permisos para desmontar o para quemar, pero a ellos, ¿dónde están sus permisos? Al campesino lo llenan de trabas y a ellos no porque tienen dinero”, argumentó Israel.

Maíz, frijol, calabaza y colmenas de abejas formaban parte del ecosistema deforestado por la empresa. Ante esto, los afectados no solo denunciaron ante la FGE, sino que acudieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia que clausuró la maquinaria por falta de manifiestos de impacto ambiental.

Respecto a las tácticas de intimidación, Neftalí Salazar señaló que la FGE ordenó a los empresarios desalojar el terreno y retirar a los hombres armados, permitiendo únicamente la permanencia de las máquinas bajo resguardo, instrucción que ha sido ignorada.

Maquinaria en el ejido de Becanchén. Foto: Sofía Vital.

“Si te acercas te sueltan a los perros, dicen que debemos pedir permiso para entrar. ¿Qué permiso, si la tierra es de nosotros? Ellos nunca vinieron a avisar, vinieron a chingar, a sacarnos a la fuerza. Y así les vamos a hacer: sacarlos a la fuerza si las autoridades no nos hacen caso. El pueblo está unido”, sentenció.

Otros de los daños que no han sido considerados por los campesinos mayas es que en el lugar había vestigios mayas que también fueron destruidos.