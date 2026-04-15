Congreso de Puebla acatará fallo de la SCJN sobre ciberasedio; Morena insistirá en tipificar delito

PUEBLA, Pue., (apro) .- Al manifestar que acatarán el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la invalidez del delito de ciberasedio, el diputado Pavel Gaspar, líder del Congreso local, adelantó que la fracción de Morena promoverá una “nueva figura jurídica” que proteja a las personas del ciberacoso.

A través de su cuenta X, el morenista advirtió que su grupo parlamentario presentará una iniciativa para abrogar el artículo 480 del Código Penal del Estado y que simultáneamente presentarán una nueva iniciativa para insistir en la tipificación del delito.

“Quiero ser claro: el acoso digital es real y quienes lo sufren especialmente niñas, niños y adolescentes merecen protección efectiva. La Corte no dijo que el problema no existe; señaló que el instrumento legal no fue suficientemente preciso”, señaló el legislador.

Agregó que al mismo tiempo que se cumpla con la resolución de la SCJN, en “pleno respeto institucional”, la fracción de Morena presentará una iniciativa sobre una nueva figura jurídica “que proteja a las personas del ciberacoso con la rigurosidad técnica que la Corte nos demanda”.

Cabe recordar que al debatir el proyecto de resolución presentado este martes por Giovanni Figueroa Mejía, los ministros consideraron que el Código Penal de Puebla ya tipificaba otros artículos delitos como el ciberacoso, chantaje a menores con fines sexuales, espionaje digital, suplantación de identidad, contra la intimidad de las personas, falsificación de documentos digitales, entre otros.