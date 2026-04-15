Diputado de Morena denuncia amenazas de Pedro Haces, líder de la Catem

QUERÉTARO, Qro. (apro).- El diputado federal de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, denunció haber sido amenazado por su compañero de bancada y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba.

“Hace unos minutos el diputado Pedro Haces se acercó a mi escaño para amenazarme, amenazarme en el sentido que no me meta con Catem."

Apenas cinco días antes, el pasado 10 de abril, Gilberto Herrera Ruiz acompañó a un grupo de docentes de Querétaro pertenecientes al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem), para denunciar ante la Fiscalía General del Estado un presunto fraude.

Los docentes aseguran que desde el Sitem les ofrecieron un “apoyo económico”, pero cuando les empezaron a hacer descuentos en su nómina, cayeron en cuenta que en realidad era un crédito que deben de pagar.

El legislador agregó que los supuestos apoyos también tenían aval de la Catem.

“Es un tema que involucra, puede llegar a cifras de más de 300 maestros solo en el estado de Querétaro, pero ya tenemos información que están operando igual. ¿Qué nos preocupa?, que este tipo de ‘apoyos’, que así lo manejan, pues salen de alguna manera avalados por un sindicato que es el Sitem, que es el sindicato de los maestros, avalados también por personajes de la Catem y eso es lo que les da confianza a los maestros.”

Representantes de los sindicatos aludidos se deslindaron del asunto y le respondieron al diputado.

Pero Herrera Ruiz replicó: “El Catem y el Sitem no debe ‘responderme’ a mí sobre esto que está sucediendo con el fraude a maestros, sino a los afectados. Todos salen a deslindarse, pero nadie en estos meses dio seguimiento a los profesores que sufrieron un daño emocional y económico”.

Y agregó un video en el que el secretario general de la Catem en el municipio de Corregidora, Julio César González Nieto, habla de los “apoyos” por parte de una fundación denominada “México de mil colores”.

“El objetivo pues es otorgar un fondo económico, como ayuda a los adultos mayores, jubilados y/o pensionados y a maestros que cumplan con ciertos requisitos, y este beneficio se pueda otorgar a la persona directamente.”

En ese video, González Nieto explica que a la “ayuda social” le denominarían “préstamos” con la finalidad de que “no sean rastreables ni gravados de impuestos”.

“Estos ‘préstamos’ al final no vas a pagar ni un solo peso”, se le escucha decir al integrante de la Catem.

En su transmisión en vivo, que realizó desde la Fiscalía de Querétaro el pasado 10 de abril, el diputado Gilberto Herrera Ruiz acusó que se trata de créditos “leoninos”.

“Hay gente que recibió 180 mil pesos y va a acabar pagando cerca de medio millón de pesos y eso es un fraude total.”

El fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, aseguró que no existía una denuncia formal, pero dijo que se allegará de información porque algunas de las personas afectadas no llevaban su documentación el pasado 10 de abril, cuando acudieron con el legislador.

“Se les dio la cita correspondiente que ellos solicitaban para que se le dé la atención, se pueda recibir su denuncia y se les pueda dar el seguimiento correspondiente”.

No obstante, el diputado federal acusó que anteriormente algunos docentes acudieron a la Fiscalía queretana a denunciar, pero que les daban largas, “que vinieran hasta mayo, junio”.

Ante las amenazas que acusa haber recibido de su compañero diputado, Pedro Haces Barba, Herrera Ruiz dijo que no las tolerará y que seguirá apoyando a las personas afectadas.

“Seguiremos apoyando a los profesores, seguiremos apoyando a los pensionados y las denuncias que están en la fiscalía, por parte de ellos, las seguiremos acompañando, no vamos a dejar sola a la gente”.

Antes de revelar la amenaza de Pedro Haces, el secretario general de la Catem en Querétaro, Erik Osornio Medina, se lanzó contra el diputado de Morena y anunció una demanda por daño moral en su contra, aunque tiene fuero.

“Lo que estamos viendo no es interés por la justicia, es oportunismo político puro, en Catem Querétaro no nos escondemos, no participamos, no promovemos y no toleraremos ningún tipo de fraude que afecte a los trabajadores o a los ciudadanos”.

En su mensaje, Osornio Medina habló del tema político-electoral al referirse a Herrera Ruiz, uno de los personajes de Morena que ha manifestado su interés por la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro.

“No se vale querer construir una candidatura que nació muerta, a costa del oportunismo político y la afectación de la gente”.

Antes de llegar a la Catem, Osornio Medina fue funcionario de gobierno en el sexenio del priista José Eduardo Calzada Rovirosa y fue señalado por un empresario de entregar dinero por la asignación de obra pública al entonces alcalde priista de San Juan del Río, Gustavo Nieto Chávez, primo hermano de Santiago Nieto Castillo, otro de los que en Morena aspiran a la candidatura a la gubernatura.

En su mensaje desde la Cámara de Diputados, Herrera Ruiz dijo que la Catem en Querétaro no tiene calidad moral.

“Para poder haber un daño moral, debe haber calidad moral y Catem en Querétaro no la tiene”.

El gobernador panista Mauricio Kuri González acudió a la toma de protesta de Osornio Medina como secretario del Comité Ejecutivo Estatal, en octubre de 2024.

A ese acto acudieron Pedro Haces Barba y priistas como el exgobernador José Eduardo Calzada Rovirosa o Gustavo Nieto Chávez.

También acudió el exalcalde de El Marqués por el PRI, Rubén Galicia Medina, así como el exdelegado de la Sedatu en Querétaro, Adán Gardiazábal.

En la Catem Querétaro, el diputado local Ulises Gómez de la Rosa es secretario de Acción Política.

Justamente hace días, Gómez de la Rosa difundió un video en el que lo descartó en la carrera por la candidatura a la gubernatura.