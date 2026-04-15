Dos ataques armados en Veracruz dejan tres personas asesinadas y dos heridas

Autoridades llegan a la escena del asesinato de dos personas en en Huiloapan, Veracruz. Foto: Cortesía

XALAPA, Ver., (apro) .- Dos ataques armados registrados este miércoles en distintos puntos de Veracruz dejaron un saldo de tres personas asesinadas y dos más heridas.

Por la mañana, una pareja fue asesinada a balazos en una gasolinera ubicada en la intersección de la autopista Veracruz-México con la calle Duraznal, en el municipio de Huiloapan de Ocampo, en la zona centro del estado.

Las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados que viajaban en un vehículo, quienes abrieron fuego sin previo aviso y posteriormente huyeron del lugar.

De manera simultánea, en Tuxpan, al norte de la entidad, un ataque armado en la colonia Puerto Pesquero dejó una persona muerta y dos menores de edad lesionados.

Los hechos provocaron una movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en esta zona habitacional.

Estos hechos se suman a un contexto reciente de violencia en la entidad. Entre lunes y martes de esta semana se han contabilizado seis personas asesinadas, mientras que la semana pasada se registraron 19 homicidios, entre ellos el de un líder de la CNOP en Ixhuatlán del Sureste.

Además, en días recientes fueron localizados restos humanos en el libramiento Poza Rica-Coatzintla y en la autopista México-Veracruz 150D, a la altura de Maltrata.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, marzo de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo en los últimos 11 años a nivel nacional. En el primer trimestre del año se contabilizó un promedio de 50.8 homicidios diarios, el más bajo para este periodo desde 2015.

Sin embargo, siete estados concentraron el 50.2% de los homicidios dolosos en marzo, y Veracruz se ubicó en el octavo lugar nacional, con 86 víctimas, lo que representa el 5.4% del total, apenas por debajo de Oaxaca.