Feminicidio, crisis en salud mental y sobredosis es lo que enfrentan mujeres en Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- En lo que va de la semana, distintos hechos de violencia como un feminicidio, así como casos derivados de crisis de salud mental y una muerte atribuida a sobredosis han marcado la situación de mujeres en diversos municipios de Coahuila.

Ninguna autoridad relacionada con el área de la salud, la oficina Inspira o de atención a mujeres en el estado ha emitido algún pronunciamiento por los casos que han trascendido de la violencia y problemas mentales que afectan a las mujeres en Coahuila.

El lunes, en Ciudad Acuña, se registró el feminicidio de Blanca Daniela, de 55 años, y cuyo cuerpo se localizó en una vivienda del rancho Los Narváez. El cuerpo presentaba al menos una decena de heridas producidas con un hacha y la Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo la detención de un sujeto como presunto responsable.

El mismo día, en la ciudad de Saltillo, una joven pretendió arrojarse de un puente vehicular de la avenida Fundadores, a la altura de la colonia Mirasierra. La mujer de 21 años fue observada sentada sobre la baranda metálica en la parte alta del paso a desnivel, provocando que otras mujeres automovilistas se detuvieran y, mientras una le hablaba, otra llegó por atrás y la tomó por la cintura para evitar que cayera. Al llegar, familiares al lugar señalaron que la mujer padece un trastorno psiquiátrico.

También a inicios de la semana se localizó el cuerpo de una mujer al interior de un domicilio en la colonia Chapultepec, en la capital del estado, y aunque inicialmente trascendió que presentaba diversos hematomas, la Fiscalía General de Estado señaló que su muerte fue por paro respiratorio a causa de sobredosis y las lesiones fueron producidas por pinchamiento con jeringas.

El martes una mujer trató de provocarse lesiones en su cuerpo, además de ingerir medicamentos controlados usados para su padecimiento de ansiedad y trastorno bipolar. Compañeros de quien se identificó como Cynthia, aseguran que intentó quitarse la vida al recibir la noticia de despido laboral.

Luego de varios minutos de tratar de estabilizarla ante su reacción violenta, elementos de Bomberos de Piedras Negras la trasladaron al Hospital General de Zona número 11 del IMSS.

El mismo día, otra mujer fue severamente golpeada con un tubo de metal por su sobrino con problemas de esquizofrenia. El delegado de la Fiscalía General del Estado en Piedras Negras, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que el sujeto no puede ser procesado por el padecimiento que presenta.

Un día antes, en la misma ciudad, una mujer fue atendida también después de intentar quitarse la vida al ingerir 45 pastillas de medicamentos controlado mezclado con 60 de antibióticos, además de la ingesta de alcohol. Su estado de salud aún se reporta grave.