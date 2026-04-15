FGJEM investiga de oficio caso de presunto maltrato animal derivado del sacrificio de 10 mil perros

TOLUCA, Edomex. (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició investigación de oficio por presunto maltrato animal, derivado del sacrificio de 10 mil canes en el Centro de Control y Bienestar Animal de Tecámac durante los seis años en que la senadora Mariela Gutiérrez fungió como alcaldesa.

La dependencia indicó que esta conducta se encuentra tipificada en el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, que sanciona causar la muerte a cualquier animal que no constituya plaga; y se encuentra agravado por el artículo 235 Ter, cuando el maltrato animal es cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

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Por este ilícito, los responsables podrían alcanzar una pena de hasta 6 años de prisión.

El sacrificio de estos seres sintientes se dio a conocer a partir de la difusión de un video tomado el pasado 20 de octubre, durante una inspección de personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna al Centro municipal de Bienestar Animal.

Allí, la senadora Mariela Gutiérrez reconoció el sacrificio de más de dos mil 500 canes cuando gobernó Tecámac, con la finalidad de controlar la sobrepoblación.

“Y sí, no lo negamos, se han tenido que sacrificar animales; no los estamos matando, está en la norma oficial mexicana... Se los dije en los informes previos y en los informes de gobierno”, manifestó.

En las imágenes también se observa a la legisladora ordenar a su personal que fotografíe a los servidores públicos de Propaem y Cepanaf, a quienes advierte que los videos no deben salir a la luz pública ni ser proporcionados a los periodistas.

El personal de inspección señala, por su parte, que los sacrificios se realizaron sin diagnóstico ni capacitación.

El video de la visita fue revelado por la activista animalista Zyanya Polastri, quien acusó, sin embargo, que en los seis años de administración de Gutiérrez Escalante la cifra de sacrificios pudo pasar los 10 mil, como finalmente ella lo reconoció en conferencia de prensa ofrecida desde El Senado.

La protectora de animales indicó que no existen indicios que respalden la idea de que los canes se encontraban enfermos, denunció que se deshicieron de sus cuerpos en bolsas negras para basura, y demandó fincar responsabilidades.