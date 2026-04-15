Habitantes de Villa Madero dan ultimatúm: se alzarán en armas si gobierno no resuelve inseguridad

MORELIA, Mich., (apro) .- Luego del homicidio del defensor de territorio, Roberto Chávez, habitantes del municipio de Villa Madero e integrantes de los Comités de Defensa Ambiental, advirtieron que se levantarán en armas si en 15 días, el Gobierno del Estado no resuelve el problema de inseguridad que priva en la región.

Roberto Chávez fue asesinado a balazos la noche del domingo 11 de abril, luego de salir a cenar con su familia. Su homicidio pudo haberse evitado, pues en la víspera se había solicitado apoyo a las autoridades estatales para prevenir y disuadir posibles hechos criminales en la localidad de El Zangarro, ya que se venían registrando diversos eventos que alertaban sobre esa posibilidad. Las solicitudes nunca fueron atendidas.

Los integrantes de los Comités de Defensa señalan al gobierno municipal del petista Juan Carlos Gamiño Ávalos, de estar involucrado con los grupos delincuenciales que operan en la región.

“¿Hasta cuándo vamos a tener la atención del gobierno? Ya perdimos un compañero. Antes nos salían en camionetas y de lejos los mirábamos y echábamos a correr, ahora no, ahora están como las ratas entre el pasto y ahí les salen a uno para tirarle por la espalda, simplemente por ser defensor del medio ambiente, defendiendo el agua y el bosque”, lamentó Javier Gómez, del Comité Ambiental de la localidad de Etúcuaro, quien en noviembre de 2025 fue víctima de un atentado.

“Nos tienen señalados, que nos van a matar de uno por uno. A mí me balearon mi casa, la camioneta, me decomisaron el rancho, ya nomás hace falta que se vayan a vivir a mi casa. Es una preocupación tan grande y el gobernador lo sabe y nos conoce”.

Acusó que sea la Policía Municipal la designada para proveer seguridad dentro de los protocolos, pese a ser parte del problema, y recordó cómo Ramón Chávez un día fue escoltado por esos elementos hasta su casa

“Yo les quiero dejar bien en claro: ya nos habían secuestrado dos compañeros, gracias a Dios les dio lástima y nos los soltaron, ahora ya fue el colmo, nos mataron a un compañero”, y lamentó que el gobierno y no entienda que la lucha de los Comités es por proteger el agua y el bosque, “me da tristeza que no se fijen que es la propia respiración de cada uno de nosotros y de ellos, y es el propio líquido que tomamos, tanto ellos como nosotros, lo que defendemos”.

Pese a las denuncias públicas que venían realizando los ambientalistas de Villa Madero, el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, declaró que Roberto Torres no había presentado ninguna, no así otros tres de sus compañeros sobre situaciones de riesgo que enfrentaban.

El funcionario informó que se están realizando las investigaciones sobre lo ocurrido y que revisaran si los hechos se relacionan con las otras denuncias realizadas por habitantes del municipio.