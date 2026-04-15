“Levantan” a director de Agua Potable de Malinalco

TOLUCA, Edomex. (apro).- Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo de Agua Potable (OPDAPAS) de Malinalco, fue víctima de un “levantón” desde la mañana de este miércoles por parte de un grupo armado.

Reportes policiacos advierten que el funcionario municipal fue interceptado por un comando, metros antes de llegar a su oficina. Los sujetos lo habrían obligado a descender de su camioneta color guinda y a abordar otro vehículo, en que fue trasladado con rumbo desconocido.

Las últimas pistas refieren que la unidad que lo sustrajo se desplazó sobre la carretera Toluca-Taxco con dirección a Chalma, donde se le habría perdido de vista.

Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda en las comunidades de San Nicolás y el Palmar de Guadalupe, en que participan elementos estatales y federales.

Hace unas semanas también se denunció el “levantón” de un vendedor de tamales en la comunidad de San Nicolás. Familiares y amigos bloquearon la carretera Tenancingo-Chalma para presionar su búsqueda, sin que se conozca si ya fue localizado.

Apenas hace unos días, fueron privados de la libertad el presidente municipal de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, director del hospital general, quienes recientemente fueron rescatados con un operativo coordinado desde la Federación.

Omar García Harfuch atribuyó la sustracción de ambos a integrantes de La Familia Michoacana (LFM).

En el municipio mexiquense de Malinalco, ubicado en la zona sur, las autoridades reconocen presencia de células de LFM y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).