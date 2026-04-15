Médico acusa de fraude a abogada y a funcionario del TSJ de Tabasco; pide intervención del Congreso

El médico traumatólogo Carlos González Maza pidió la intervención del Poder Legislativo de Tabasco por un presunto un fraude en su contra. Foto: Facebook: Carlos Mario León Palacio

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Con un plantón frente a la Cámara de Diputados de Tabasco, el médico traumatólogo Carlos González Maza pidió la intervención del Poder Legislativo por un presunto un fraude en su contra en el que se encuentra involucrado un funcionario del Tribunal Superior de Justicia estatal.

El especialista declaró que el fraude fue orquestado por la abogada Adelita López Velázquez y el actuario judicial Pascual Torres López.

Dijo que la primera elaboró un pagaré falso por un millón 250 mil pesos para intentar embargarle sus propiedades.

Explicó que él contrató a la licenciada López para hacerle un testamento, y esta se confabuló con su socio, el abogado Carlos Francisco Gutiérrez Romero; él les entregó de buena fe su firma y documentos originales.

Sin embargo, aseguró que estos aprovecharon una rúbrica que aparecía en una escritura para “montarle encima” un texto apócrifo que simulaba una deuda de un millón 250 mil pesos, estableciendo un plazo para su pago y advirtiendo que, de no cumplir, se le embargarían bienes.

Lo grave, según su versión, es que el actuario judicial Pascual Torres López, adscrito al Tribunal Superior de Justicia, se prestó para dar fe legal y validar dicho documento como si fuera auténtico, sin realizar la verificación correspondiente, lo que permitió que avanzara el proceso judicial en su contra.

“Se aprovecharon de mi confianza. Ese pagaré no existe, es falso. Tomaron mi firma de otro papel y le pusieron encima que les debía esa cantidad. Ahora quieren despojarme de todo lo que me costó toda una vida construir”, declaró el doctor.

Ante esta situación, González Maza realizó un plantón frente al Congreso del estado para exigir la intervención del Poder Legislativo y denunciar lo que califica como una colusión entre abogados y funcionarios públicos para cometer ilícitos bajo el amparo de la ley.

Demandó que se investigue a fondo y se aplique la ley contra todos los involucrados.