Mototaxistas de Juchitán retienen a empleados de tienda de motocicletas

OAXACA, Oax. (apro).- Mototaxistas agremiados al Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), del senador morenista Antonino Morales, mantenían secuestrados a empleados de la empresa Dínamo Motocicletas Avanzadas y amenazaban con quemarlos si no les entregaban 55 mil pesos.

La apoderada legal de la empresa Dínamo Motocicletas Avanzadas precisó que desde las 10:00 horas de este miércoles 15 de abril, mototaxistas del sitio Ignacio Zaragoza agremiados al FUCO mantienen secuestrado al responsable legal, a la coordinadora administrativa y a un mecánico del punto de venta que se encuentra en la Avenida 16 de Septiembre, en el centro de Juchitán de Zaragoza.

Aunque se realizaron los llamados de auxilio correspondientes al 911, a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal y Municipal, ninguno atendió su denuncia alegando que ya estaban en pláticas o que el delegado de paz solo actuará si existe una “crisis de salud”.

Aunque la empresa ya le entregó la factura al deudor de un mototaxi, Luis Gustavo Arteaga Santiago, se posesionaron de otro mototaxi por el que exigen la entrega de 55 mil pesos para dejarlos libres.

La empresa amagó con retirar todas su inversiones y puntos de venta de Oaxaca por la inseguridad para seguir operando y, sobre todo, por el abandono gubernamental en estos casos de extorsión, donde el líder de ese gremio, Onésimo Arteaga, amagó con quemar a los trabajadores “secuestrados”.

Explicaron que el origen del problema fue que Luis Gustavo Arteaga solicitó un crédito para la adquisición de una moto y habría dicho: "Mira, yo le fui infiel a mi esposa, entonces, no quiero que se entere que yo saqué un crédito en Dinamo para tener una moto. Yo te voy pagando, pero cualquier cosa me vas cobrando a mí."

“Sin embargo, se atrasó en los pagos y le dijo al gestor: ‘¿Sabes qué?, no me quiero meter en problemas, no le cobres a la esposa', pero al gestor no le importó porque tiene que hacer su trabajo y se presentó a cobrar en el domicilio de esta persona (…) por esta razón sacan un crédito en Coppel de 55 mil pesos para pagar el crédito que debía en Dinamo.

“Obviamente el cliente se enojó de que la promotora le está cobrando y de que ya se enteraron en su domicilio que debe y de ahí viene la amenaza.

“La promotora, para superar el problema, le informa que ‘va pagar tu crédito, ya no me debes nada, son como 19 mil pesos, yo lo pongo, yo lo pago, no hay problema, pero ya déjame en paz y mira hasta te doy la factura, pero ya'.

Sin embargo, esta persona quiere cobrarle a Dinamo los 55 mil que pidió en Coppel para pagar el crédito más los intereses. Eso es lo que está pidiendo. Esto es una extorsión”.

“Y desde las 10 de la mañana literalmente tienen secuestradas al apoderado legal, a su coordinador administrativa y a un mecánico. Este es un punto de venta que se encuentra en la Avenida 16 Septiembre en Juchitán de Zaragoza. Estas personas llegaron amedrentando a las personas exigiendo un pago por 55 mil pesos”.

“Ellos manifiestan que nosotros no les queremos dar solución, que no les queremos dar la factura, pero fuera de eso nosotros ya dimos la factura, ya le dimos que la unidad que quedaron a deber, ya fue pagada, pero ellos no se quieren retirar del lugar. Exigen 55 mil pesos para dejar de los libres”.

“Ahora, el grupo de choque dice, ‘yo no los tengo secuestrados, es que ellos no me quieren dar solución’, lo cual es completamente incorrecto porque, ya se les había dado la factura, ya se les había solucionado el problema, pero ellos quieren más dinero, quieren motos”, sostiene la apoderada legal.

Ahora, dijo, “en calidad de garantía se llevaron un mototaxi y dicen, ‘si no me respondes, si no me das los 55 mil pesos, la unidad va a pasar a la gente’”.

“Ya perdimos la cuenta de cuántas veces se ha hablado al 911, a la Guardia Nacional, a la Policía Municipal y estatal. Van, pero no hacen nada. Van, les preguntan al grupo de choque y les dice que están en diálogos y se van.

La situación es muy extrema porque la coordinadora ya entró en una crisis nerviosa y el gerente tiene un antecedente de embolia.

"Tengo mucho calor, tengo hambre, no me dejan salir. Ya me quiero ir, ya estoy muy nerviosa." Y no los dejan salir, pero para nada”, les han confesado los retenidos.

Advirtió que de estos hechos ya tiene conocimiento el jurídico a nivel nacional y es muy probablemente que ese punto de venta se cierre, incluso existe la posibilidad de que se vayan del estado”.

Mientras esto ocurría, el gobernador Salomón Jara Cruz presentaba el “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza”, donde afirmó que “la lucha contra la delincuencia será frontal”.

Ahí sostuvo que “se actuará con determinación y sin titubeos contra quienes infrinjan la ley; la lucha contra la delincuencia será frontal, no habrá ni tolerancia ni impunidad; nuestro gobierno no será ni omiso ni complaciente”.