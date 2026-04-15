Por daño ambiental, indígenas toman geotermoeléctrica "Los Azufres" y cinco carreteras de Michoacán

Comunidades indígenas toman la geotermoeléctrica "Los Azufres" y cinco carreteras federales por daños al medio ambiente y a la salud. Foto: Facebook: Consejo Supremo Indígena de Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- Este miércoles comunidades afectadas por la contaminación generada por la geotermoeléctrica “Los Azufres”, en el municipio de Hidalgo, tomaron sus instalaciones, impidiendo el acceso del personal, demandando a las autoridades federales y estatales que cumplan los compromisos asumidos para atender la problemática ambiental y de salud que se vive en la región.

La movilización se replicó en diferentes puntos del estado, por parte de las comunidades que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, demandando también la instalación de un Comité Interinstitucional para Salvaguardar el Lago de Zirahuén, en el municipio de Salvador Escalante.

Además de la toma de la geotermoeléctrica, fueron bloqueadas las carreteras Cherán-Zamora a la altura de la comunidad de Zopoco; la Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio; Paracho-Uruapan, en Paracho; y Pátzcuaro-Salvador Escalante, en Santa Clara del Cobre. La medida se replicó en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, en Taretan.

Las comunidades han denunciado que desde hace 30 años la central geotermoeléctrica “Los Azufres” ha contaminando de manera progresiva el agua, el medio ambiente y el suelo de sus territorios en los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío, generando una crisis grave de salud al verter metales pesados y contaminantes en el agua que consume y utiliza la población, así como por las deficiencias graves en el manejo de residuos tóxicos, lo que ha causado cientos de enfermos crónicos renales.

Tan sólo en la comunidad de San Matías El Grande, actualmente son 50 habitantes los que padecen la enfermedad.

Refieren que ni el Gobierno Federal, el Estatal, ni CFE, han tomado con seriedad la crisis de salud, incumpliendo todos los compromisos que han hecho con las comunidades, tales como la instauración de una unidad de hemodiálisis en San Matías el Grande, establecer filtros en los manantiales, realizar nuevos exámenes al agua que diariamente consumen las localidades, entregar los estudios de impactos ambientales previos o la instauración de medidas preventivas, detección temprana y atención médica especializada, entre otras.