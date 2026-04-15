Protestan en la Fiscalía de Morelos por omisiones en el caso Berenice Ocampo Ramírez

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Con bloqueos intermitentes y una manifestación en la Fiscalía de Morelos, familiares y amigos de Berenice Ocampo Ramírez, desaparecida en diciembre del año pasado, denunciaron irregularidades en la investigación y exigieron avances concretos para su localización.

La protesta se realizó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, al norte de Cuernavaca, en la colonia Buenavista. Ahí, los manifestantes cerraron parcialmente la circulación en la avenida Emiliano Zapata, una de las principales arterias de la zona, para exigir un encuentro con autoridades ministeriales.

La joven de 17 años estudiaba en el Bachilleres 2 de Jiutepec. Su desaparición ocurrió el 16 de diciembre, fecha cercana a su cumpleaños. De acuerdo con sus familiares, ese día perdieron contacto con ella: “Le llamamos, le escribimos y no contestó”. Posteriormente recibieron mensajes en los que se aseguraba que la adolescente estaba “fuera de Morelos” pero “a salvo”.

En entrevista, Fabiola Ramírez Cruz, madre de la joven, señaló que desde hace cinco meses han solicitado una reunión con el fiscal sin obtener respuesta. “El propósito de esta manifestación es que se ha pedido una reunión urgente con el señor fiscal por las anomalías en el proceso”, dijo.

Según relataron, en otra comunicación les informaron que la joven “conoció a una persona y se fue por su voluntad”, versión que rechazan. Posteriormente, les indicaron que Berenice se encontraba en una casa, lo que derivó en un mapeo de posibles ubicaciones.

Entre las principales irregularidades, la madre denunció el manejo de indicios relacionados con el principal señalado, Miguel N., refirió que, al momento de su detención, le fueron asegurados un teléfono celular y una computadora, los cuales quedaron a disposición de la autoridad, aunque posteriormente la información contenida en los dispositivos “se perdió”.

Los familiares afirmaron que dichos dispositivos fueron integrados como evidencia, pero su contenido no ha sido debidamente resguardado ni analizado por la autoridad ministerial.

Ante esta situación, exigieron la realización de un cateo en un inmueble ubicado en la Ciudad de México, donde aseguran existen indicios que podrían conducir a la localización de la joven, por lo que solicitaron la intervención de autoridades capitalinas.

Asimismo, indicaron que el domicilio del presunto implicado fue ubicado mediante información de su centro de trabajo, pero no ha sido cateado. A ello se suma que, según denunciaron, el Ministerio Público asignado a la audiencia de vinculación a proceso “no sabía nada del caso” y que en la presentación de pruebas “se omitieron elementos relevantes”.

Durante la audiencia de formulación de imputación, los familiares relataron que el padre del detenido se acercó a un integrante de la familia y afirmó que la joven “ya está muerta”, bajo el argumento de que “se drogaba”, versión que rechazaron.

En el mismo contexto, señalaron que el 3 de diciembre solicitaron una audiencia con el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, la cual no ha sido concedida.

Ramírez Cruz agregó que el padre del detenido cuenta con información relevante, pero no ha sido requerido por la autoridad. “No se ha girado una orden de aprehensión ni siquiera se le ha llamado a declarar”, sostuvo.

La familia informó además que presentó denuncias contra el Ministerio Público, el fiscal estatal y el titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición, Alberto Belmont, a quienes acusan de presuntas omisiones y de dilatar las diligencias al no ejecutar el cateo solicitado.

Durante la protesta, una comisión de la Fiscalía integrada por la fiscal visitadora Sara Olivia Parra y el director general de la Visitaduría, Ricardo Heredia, acudió al lugar. Los funcionarios solicitaron liberar la vialidad y ofrecieron agendar una reunión con la madre de la joven el próximo martes a las 10:00 horas.

De acuerdo con el testimonio familiar, la última vez que tuvieron contacto con Berenice Ocampo Ramírez fue cuando salió en compañía de quien era su pareja sentimental. “Nosotros confiábamos en que así era, pero jamás pensé que no regresaría”, relató la madre.

A más de dos años de su desaparición, los familiares sostienen que no han recibido avances sustanciales en la investigación. “Ya es mucho tiempo y no sabemos nada de mi hija (…) lo único que hemos recibido son vueltas, de un lado a otro, sin respuestas”, afirmó.

Finalmente, la madre dirigió un mensaje a su hija: “Si me estás viendo, hija, regresa o háblanos (…) espero en ese milagro de Dios que estés con vida”.