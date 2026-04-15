Reportan la desaparición de activista ambiental en Paramuén, Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Lázaro Mendoza, activista ambiental de la comunidad de Paramuén, municipio de Salvador Escalante, fue reportado como desaparecido luego de que sus familiares perdieran contacto con él la tarde del martes.

Lázaro Mendoza es colaborador de Fragua Radio y salió la mañana del martes rumbo a la comunidad Cuangatzio para acudir a trabajar a una huerta. Previo a su desaparición realizó un video en El Querendal, donde reportó que la recolección de basura ya se estaba realizando luego de una denuncia ciudadana.

A partir de las 3 de la tarde se perdió comunicación con él, por lo que su esposa notificó a sus compañeros de Fragua Radio sobre su desaparición.

Lázaro Mendoza participó en los grupos de autodefensas que surgieron en Michoacán a partir del 2014, posteriormente se dedicó al activismo social y ambiental en su comunidad. Desde hace tres meses empezó a colaborar en la radio comunitaria.

En enero de 2025, integrantes de Radio Fragua fueron víctimas de amenazas y acoso judicial por parte de la alcaldesa María Dayana Pérez Mendoza, quien promovió una denuncia contra el periodista Jazael Zaragoza García, de la que finalmente se desistió.