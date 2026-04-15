Senadora de Morena admite que ordenó sacrificar a 10 mil perros en Tecámac (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, admitió que ordenó sacrificar a 10 mil perros durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac, en el Estado de México.

La declaración surgió luego de que la activista Zyanya Polastri, defensora de los derechos animales, reveló un video en el que se muestra a la actual legisladora federal admitiendo que ordenó sacrificar a los animales.

“Y sí, no lo negamos, sí se han tenido que sacrificar animales, pero todo con estricto apego a la norma”, se escucha decir a Mariela Gutiérrez Escalante.

Zyanya Polastri pidió que el caso sea investigado a profundidad.

“Exijo una investigación real, senadora Mariela Gutiérrez Escalante, que se esclarezca todo, que haya responsables, que haya consecuencias", demandó.

La senadora insistió en que no se trató de una decisión personal, sino de una acción basada en normas oficiales para controlar la sobrepoblación de animales en situación de calle.

Tras la revelación del material, Escalante realizó una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido durante su mandato.

Al ser cuestionada sobre el número concreto de perros sacrificados, la legisladora titubeó para dar una cifra exacta.

“Es público y está alrededor, mira, en 2019 fueron 70, y así, 126... algunos estaban desahuciados (…) Aquí están los números. 10 mil. Pero aclarando, los perritos que fueron... fue conforme a las normas oficiales mexicanas que establecen", dijo.

Antes de llegar al Senado, María Gutiérrez Escalante fue presidenta municipal de Tecámac durante dos periodos consecutivos de tres años cada uno, sumando seis años al frente del ayuntamiento.

En noviembre de 2024, Gutiérrez participó en la discusión de una reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal.