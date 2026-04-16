Coahuila se ubica como destino de familias desplazadas; analizan estrategia legal para brindar apoyo

SALTILLO, Coah. (apro).- En el estado de Coahuila se analizan medidas para atender el desplazamiento forzado que se registra en el país y por el cual familias de diversos estados están llegando a la entidad, afirmó el defensor de los derechos de los migrantes, Alberto Xicoténcatl Carrasco.

La intención es reflexionar sobre la problemática y, en un futuro, integrar una ley que implique también la colaboración interestatal para que los lugares de origen de las personas coadyuven con programas diversos.

El director de la Casa del Migrante en la ciudad de Saltillo señaló que en los últimos meses, además de la llegada de migrantes extranjeros, también atiende a la población mexicana desplazada de estados del sureste y centro del país, situación que se repite en otros municipios en los cuales se instalan las familias.

“También empezó a llegar gente de estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas donde la presencia del crimen organizado hace la situación invivible, así como quienes perdieron todo por desastres naturales, como inundaciones en el sur de Veracruz, que han dejado a personas sin hogar y sin medios de subsistencia y con la eliminación del Fondo Nacional de Desastres impide a los estados apoyar rápidamente en la atención a los afectados, pero también quienes llegan buscando mejores condiciones de empleo”, señaló.

El defensor de derechos humanos informó que sostuvieron un primer acercamiento con representantes del gobierno de Coahuila, así como de la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados, con el fin de que desarrollar estrategias en torno a las necesidades que Coahuila registra por la llegada de personas de otros estados, además de la población migrante extranjera.

“Se empieza a discutir la posibilidad de crear una ley, aunque ahora más bien están impulsando la discusión de si podría haber elementos para crear una ley que protege el desplazamiento forzado interno. Ya se hizo un primer diálogo para ver si se cree importante el crear una ley para la protección de personas que han sido desplazadas de forma interna y que vienen de otros estados a Coahuila”, explicó.

El defensor de derechos humanos señaló que la gente desplazada en ocasiones sale sin documentos de identidad, mientras que muchos programas sociales les exigen contar con identificaciones con domicilio en Coahuila y por ello no pueden tener acceso a ayudas sociales.

Considera que se trata de una situación complicada porque legalmente no se puede obligar al estado expulsor a que se haga responsable del proceso de inclusión de su población que llega a otro estado.

“Hay que ver cómo, si el estado de origen no pudo garantizar la seguridad en su entidad, va a apoyar no a Coahuila, sino a esa familia a que su incorporación sea menos compleja. Cómo se va a hacer responsable el estado para que esta familia empiece la nueva vida, de alguna forma, y Coahuila qué programas va a desarrollar”, agregó.

En una primera reunión estuvieron presentes representantes de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Unidad de Derechos Humanos del gobierno estatal, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad de Carolina, así como la Casa del Migrante de Saltillo, la Fiscalía del estado y otras dependencias.

Para Xicoténcatl Carrasco es un avance que se reconozca la problemática del desplazamiento forzado y Coahuila como destino, pero avanzar hacia una ley resulta complicado porque hay que hacer planteamientos presupuestales y políticos.

Mencionó el caso de Chihuahua, donde sí hay un marco jurídico, pero para atender el desplazamiento interno en el estado y no como el que registra Coahuila y algunas ciudades de Nuevo León, como el área metropolitana de Monterrey, que son considerados lugares con grandes oportunidades laborales, aunque los salarios y el costo de vida no cumplen siempre con las expectativas.



