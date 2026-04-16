Colectivos de cinco estados impulsan declaratoria contra combustibles fósiles

Participantes dialogan en mesas de trabajo durante el diálogo territorial . Foto: Especial

MANZANILLO, Col., (apro) .- Colectivos de jóvenes de distintos estados del país comenzaron a articular propuestas locales para exigir la salida de los combustibles fósiles en México, en el actual contexto donde convergen la crisis climática y el retroceso a políticas extractivistas, como la apertura a la minería y el fracking.

En este puerto, uno de los territorios clave por su infraestructura energética, se llevó a cabo un diálogo territorial en el Iguanario Archundia con diferentes grupos de jóvenes que evidenciaron las grandes problemáticas de contaminación que enfrentan en sus territorios, sumándose a la declaratoria que se presentará en Ciudad de México el próximo 18 de abril.

La iniciativa fue impulsada por la Red de Acción Climática REACCIONA, en colaboración con Oxfam México e Iniciativa Climática de México (ICM) articulando actividades y encuentros, además de Colima, en Jalisco, Coahuila, Veracruz y Baja California Sur.

El proceso inició con una convocatoria dirigida a jóvenes residentes en territorios atravesados por proyectos de hidrocarburos. A partir de ahí se desarrollaron una serie de capacitaciones virtuales enfocadas en política climática, transición energética y herramientas de incidencia.

Posteriormente, las propuestas construidas por las juventudes mexicanas se pondrán en común en la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se llevará a cabo del 24 al 29 de abril en Santa Marta, Colombia.

La bióloga Mariana Gudiño, del colectivo manzanillense Pura Vida, Ciencia y Conservación, explicó que con toda esta información las juventudes están construyendo una declaratoria en la que abordan problemas, riesgos, soluciones y peticiones en cuanto a la salida de los combustibles fósiles.

Arabel Alí, una de las organizadoras del evento en representación de Oxfam México, declaró que “la salida de los combustibles fósiles es algo que tiene que suceder. No solo por el clima, sino por la economía, la salud y la vida en general”.

Señaló que el objetivo de estos encuentros es fortalecer movimientos locales en territorios afectados por la infraestructura fósil promoviendo que los jóvenes logren identificar y señalar los impactos, riesgos, afectaciones y alternativas energéticas incidiendo en la política pública.

La declaratoria conjunta de los cinco estados será presentada ante instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como ante empresas estatales como Pemex.

El esfuerzo se inscribe en una tendencia global en la que diversos países han comenzado a plantear la reducción progresiva del uso de combustibles fósiles en algunos casos con metas hacia 2050. Sin embargo, en México el debate sigue marcado por tensiones entre la política energética federal y las demandas de organizaciones sociales y ambientales.

Aunque las impulsoras del proceso reconocen que el alcance inmediato de estas declaratorias es limitado, subrayan su valor como herramienta de articulación y visibilización, fomentando la capacidad de construir alternativas.

El encuentro internacional en Colombia reunirá a más de 2 mil 600 organizaciones inscritas, entre gobiernos, organizaciones sociales, pueblos indígenas, academia y sector privado en lo que se perfila como el primer espacio internacional centrado exclusivamente en diseñar rutas concretas hacia una transición energética global.