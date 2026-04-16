Critican a Mario Villanueva por recibir en prisión domiciliaria a Rafael Marín, extitular de Aduanas

El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, con el extitular de Aduanas, Rafael Marín. Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro) .- Tras recibir a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas, el exgobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, que purga una sentencia domiciliaria por narcotráfico, fue duramente criticado por el diputado local petista Hugo Alday Nieto, que sostuvo debe abstenerse de involucrarse en temas políticos.

Luego de esto, Marín Mollinedo se trasladó a Yucatán, donde el pasado martes tomó protesta como delegado de la Secretaría del Bienestar, 15 días después que presentó su renuncia como titular de la Agencia Nacional de Aduanas, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro entre Rafael Marín y Mario Villanueva ocurrió el pasado fin de semana, justo cuando el primero ha hablado abiertamente de sus intenciones de ser candidato por Morena a la gubernatura de Quintana Roo.

La visita al exmandatario sucedió en una casa del fraccionamiento Andara, en Chetumal, donde Villanueva se mantiene en prisión domiciliaria en cumplimiento de una sentencia de más de 36 años por narcotráfico.

Inmediatamente se supo del encuentro por la publicación de una fotografía en la red social Facebook, lo que derivó en múltiples comentarios en la entidad, pero el que más ha causado polémica es el vertido por Hugo Alday Nieto, quien sugirió que Mario Villanueva debe de abstenerse de involucrarse en temas políticos.

“Se encuentra limitado en sus derechos y está cumpliendo con una pena (...) no conozco y he tenido conocimiento de que los medios publiciten a una persona recluida en un centro de readaptación social con temas políticos. Aquí es una situación distinta porque hay un tema domiciliario que está en juicio, que se ha derivado en distintos juicios de amparos, pero eso es el equivalente a estar en un centro de reclusión; creo que en ese sentido no debería de subirse a estos temas”, dijo Alday Nieto en una entrevista brindada en el Congreso de Quintana Roo.

Ante el señalamiento, Mario Villanueva respondió con un comunicado emitido a través de su red social. Aclaró que recibió a Rafael Marín por un tema de amistad de muchos años y preocupado por los temas de salud que padece.

Dijo que tiene suspendido sus derechos políticos-electorales, mas no su libertad de expresión, pues ha otorgado entrevistas a diversos medios de comunicación.

“Sin embargo, jamás se me ha cancelado el derecho a la libre expresión. Incluso estando en el Reclusorio Norte —una de las nueve cárceles en las que me han tenido—, otorgué entrevistas a medios nacionales, como la concedida en televisión abierta al periodista Ciro Gómez Leyva”, se lee en el comunicado de Villanueva.

Rafael Marín, desde su renuncia a Aduanas, ha aparecido de manera constante en encuentros públicos con diversos sectores del partido gobernante en esta entidad.

Actualmente Mario Villanueva ha asegurado la prisión domiciliaria, medida que le favorece desde el año 2020, gracias a un amparo ganado a finales de marzo pasado.