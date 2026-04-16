Desmantelan 50 cámaras “parásito” que la delincuencia usaba para vigilar Villahermosa

Fuerzas de seguridad desmantelan cámara de seguridad "parásito" en Villahermosa, Tabasco. Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- En plena escalada de violencia que ha convertido a Tabasco en escenario de ejecuciones casi diarias, autoridades estatales y federales desplegaron el operativo “Halcón Ciego” y retiraron 50 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en distintos puntos de Villahermosa, las cuales eran utilizadas por grupos delictivos para monitorear movimientos de fuerzas de seguridad y de sus rivales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal (SSPC) informó que el operativo se realizó en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, las cámaras —conocidas como “cámaras parásito”— fueron colocadas sin autorización en estructuras públicas y puntos estratégicos de la capital tabasqueña.

La dependencia señaló que el objetivo es desarticular la infraestructura de inteligencia que utilizan las organizaciones criminales, impedir su capacidad de monitoreo y debilitar sus operaciones en la entidad.

Estas acciones ocurrieron en un contexto de creciente confrontación entre grupos delictivos. Hace unos días el gobernador Javier May Rodríguez atribuyó el repunte de la violencia al choque entre dos organizaciones que disputan el control territorial en Tabasco. Analistas locales identificaron a estos grupos como La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La violencia se ha intensificado desde que se hicieron públicos los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del hoy senador Adán Augusto López Hernández.

Bermúdez Requena ha sido identificado por autoridades como presunto líder de La Barredora, una célula criminal con presencia en la región sureste y que tenía nexos con el capo recientemente abatido: Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”.

El exfuncionario, quien enfrenta procesos penales por delitos como asociación delictuosa, secuestro agravado, extorsión agravada, desaparición forzada y peculado, permanece preso en el penal federal número 1 El Altiplano.

La SSPC aseguró que mantendrá este tipo de operativos coordinados con las fuerzas federales “para salvaguardar el orden y la paz en el estado”, en momentos en que Villahermosa y varios municipios aledaños registran un aumento de homicidios, ataques armados y otros hechos de alto impacto.