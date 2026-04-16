Detienen en Escuinapa a célula de Los Chapitos

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó el aseguramiento de cinco presuntos gatilleros quienes estarían vinculados a una célula de los Chapitos. El arresto sucede en el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa en los límites con Rosario.

De acuerdo a información de la SSPC, el aseguramiento se da luego de un despliegue que incluyó apoyo aéreo en una zona que ha sido escenario de enfrentamientos entre facciones del crimen organizado.

Durante el operativo se logró el aseguramiento de estas cinco personas a quienes les encontraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, así como seis chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban.

En la detención participó personal de la SSPC así como del Ejército, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.

El área rural de la región sur de Sinaloa ha sido zona de constantes enfrentamientos entre grupos rivales, sobre todo en Escuinapa, municipio que durante este mes ha causado la baja de al menos 30 elementos de su policía municipal.